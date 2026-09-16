Nie żyje Przemysław Lisek. 53-letni muzyk odszedł po tygodniu walki o życie

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-16 16:38

Polskie środowisko muzyczne pogrążone jest w żałobie. W wieku zaledwie 53 lat odszedł Przemysław Lisek. Przykrą wiadomość o śmierci muzyka przekazali jego przyjaciele z zespołu.

Płonące znicze. Na miniaturze muzyk Przemysław Lisek w kapeluszu podczas śpiewania. O jego śmierci informuje serwis SE.
Autor: Zrefowani/ Facebook

Nie żyje Przemysław Lisek. Miał 53 lata

Nie żyje Przemysław Lisek. Wokalista i ceniony muzyk miał zaledwie 53 lata. Chociaż zawodowo działał jako trener i konsultant biznesowy, to jego wielką pasją była muzyka. Od liceum interesował się szczególnie muzyką żeglarską. Początkowo śpiewał szanty dla przyjaciół podczas różnych imprez. Później dołączył do zespołu Zrefowani. 

Zaledwie 6 września zespół wrzucił na swoje media społecznościowe filmik z castingu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Kilka dni później przekazali, że Przemysław Lisek uległ poważnemu wypadkowi i trafił do szpitala. Poprosili fanów o "dobre myśli, wsparcie duchowe i modlitwę w intencji jego powrotu do zdrowia".

Niestety, mimo starań lekarzy życia muzyka nie udało się uratować. Przemysław Lisek zmarł w godzinach porannych we wtorek, 15 września. Tydzień po wypadku.

Z głębokim smutkiem i pękniętymi sercami dzielimy się z Wami wiadomością, której sami wciąż nie potrafimy udźwignąć. Po tygodniu walki o życie, dziś nad ranem odszedł od nas Przemek. W tych najtrudniejszych chwilach, gdy jego najbliżsi oraz nasza załoga mierzą się z niewyobrażalną stratą, prosimy Was o ciszę, spokój i uszanowanie prywatności rodziny oraz nas – jego przyjaciół z pokładu - przekazali jego przyjaciele z zespołu.

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Przemysław Lisek zmarł po tygodniu walki o życie 

Śmierć Przemysława Liska to ogromny cios dla całego środowiska muzycznego, a przede wszystkim jego rodziny i przyjaciół. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące pogrzebu muzyka. Informacja o ostatnim pożegnaniu zostanie przekazana w najbliższym czasie.

Muzyka żeglarska straciła kolejną ważną osobę. W lutym odeszła Dominika Żukowska. Utalentowana wokalistka i gitarzystka miała zaledwie 41 lat. Zaledwie dwa tygodnie później w mediach społecznościowych zespołu Ryczące Dwudziestki ukazała się przykra wiadomość o śmierci Wojciecha Dudzińskiego. Wokalista był jednym z założycielu grupy i przez niemal czterdzieści lat współtworzył jej brzmienie. Razem z przyjaciółmi z zespołu popularyzowali muzykę szantową.

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Szczegóły pogrzebu Witolda Płóciennika

Witold Płóciennik
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