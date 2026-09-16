Nagie ciało turysty na pustkowiu, obok głowa kozła. "Nieudany rytuał"

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-09-16 15:00

Szokujące doniesienia z Włoch. W minioną sobotę, 12 września, na pustkowiu w okolicy Noto na Sycylii, odnaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. Sprawa jest makabryczna i tajemnicza. Niedaleko ciała znaleziono głowę kozła i sznur, a w pobliżu także namiot, w którym najprawdopodobniej odbywały się rytuały. Mężczyzna był na Sycylii od kilku dni, a czas spędzał w tajemniczej, odizolowanej od świata społeczności.

Krajobraz Sycylii z miastem na wzgórzu i morzem. O makabrycznym odkryciu zwłok turysty przeczytasz na SE.
Autor: Martyna Urban
  • Nagie zwłoki 35-letniego brytyjskiego turysty znaleziono na Sycylii, co wstrząsnęło lokalną społecznością.
  • Przy ciele odnaleziono przedmioty takie jak głowa kozy, sznur i leki psychotropowe, wskazujące na tajemnicze okoliczności.
  • Odkryj, czy śmierć mogła być wynikiem nieudanego rytuału ezoterycznego i jakie szokujące szczegóły ujawnia śledztwo.

Turysta zginął na Sycylii. Znaleźli jego nagie zwłoki

O sprawie rozpisują się media z całego świata. W minioną sobotę, w odległej i pozbawionej kontaktu ze światem społeczności, zlokalizowanej między Noto a Canicattini Bagni na Sycylii, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. Mówi się, że mężczyzna przebywał tam od kilku dni. Lokalne serwisy donoszą, że nagie ciało mężczyzny odkryto w namiocie ustawionym w pobliżu domu, w którym "znaleziono między innymi głowę kozy, sznur i leki psychotropowe". "Spekuluje się, że śmierć miała związek z ezoterycznymi obrzędami, tajnymi ceremoniami duchowymi przeznaczonymi wyłącznie dla wtajemniczonych" - pisze "The Mirror".

Tajemnicza społeczność, sznur i głowa kozła

"La Repubblica", powołując się na źródła w policji, podaje, że śmierć 35-latka może być wynikiem "nieudanego rytuału". Lekarz medycyny sądowej, który przeprowadzał wstępne oględziny, oświadczył, że na szyi zmarłego było widać ślady przemocy. "Znaleziono kilka przedmiotów, które mogły być powiązane z praktykami ezoterycznymi, a także produkty chemiczne. Na polanie znaleziono również namiot, który podobno służył jako miejsce spotkań" - podaje z kolei portal "New Sicilia". Wiadomo, że śledztwo jest w toku, a wszyscy członkowie tajemniczej społeczności, "która od dawna żyje w odosobnieniu, w opuszczonych domach i obozowiskach zanurzonych w naturze", w której gościł Brytyjczyk, zostali przesłuchani. Na razie nikogo nie aresztowano. Sekcja zwłok została zaplanowana na najbliższe dni. 

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