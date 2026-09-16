Jennifer Lopez pokazała wnętrza willi za 25 milionów złotych. Wanna na balkonie i stajnie!

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-16 13:20

Jennifer Lopez wreszcie pochwaliła się swoim nowym domem w kalifornijskim Hidden Hills. Luksusowa rezydencja kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Piosenkarka nabyła dom krótko po tym, jak zakończyła swój burzliwy związek z Benem Affleckiem.

Nowy dom Jennifer Lopez. Luksusy za 25 milionów złotych

Życie J. Lo nadal wygląda jak bajka, mimo rozwodu! Gwiazda pokazała właśnie zdjęcia swojego nowego domu. Na jednej fotografii pozuje przy fortepianie Steinwaya, na kolejnej prezentuje sypialnię. W salonie uwagę przyciągają różowa sofa, ogromna pufa, kwiaty i książki. Na balkonie znalazło się nawet miejsce na wannę!

Piosenkarka kupiła posiadłość w 2025 roku, a w maju wprowadziła się do niej po zakończeniu remontu. Dom ma około 800 m kw. i znajduje się na działce o powierzchni ponad hektara. W środku jest pięć sypialni, osiem łazienek, przestronna kuchnia oraz prywatne kino. Na terenie posiadłości są również dom dla gości, basen z jacuzzi, a nawet stajnie dla koni.

Lopez zamieszkała w ekskluzywnym Hidden Hills w Kalifornii. Wśród jej sąsiadek są m.in. Kim Kardashian i Kylie Jenner. W takich warunkach gwiazda może zacząć zupełnie nowy rozdział po rozstaniu z Benem Affleckiem.

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Historia relacji Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Nieudana druga szansa

Drogi znanej pary ponownie zeszły się po prawie dwudziestu latach od odwołania pierwszych zaręczyn. W lipcu 2022 roku powiedzieli sobie "tak" podczas kameralnej ceremonii w Las Vegas, a miesiąc później świętowali z rozmachem w Georgii. Ich małżeńska sielanka nie trwała jednak długo. W sierpniu zeszłego roku gwiazda złożyła pozew o rozwód, a od początku tego roku oficjalnie nie są już razem. Było to już czwarte małżeństwo wokalistki i drugie w życiu aktora. Pierwszy raz spotykali się w latach 2002-2004. Po tamtym rozstaniu szybko weszli w nowe relacje. Aktor w 2005 roku ożenił się z Jennifer Garner, z którą doczekał się trójki dzieci. To małżeństwo zakończyło się w 2018 roku w cieniu skandali i problemów aktora z uzależnieniami. Z kolei J.Lo w 2004 roku poślubiła Marca Anthony'ego. Byli razem przez 10 lat. Wcześniej jej mężami byli Ojani Noa oraz Cris Judd. Zanim ponownie związała się z Affleckiem, rozstała się z narzeczonym Alexem Rodriguezem.

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