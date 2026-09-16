Szokująca książka o rodzinie królewskiej ukradziona! Tajemniczy incydent!

Książka brata księżnej Diany skradziona przed premierą. Policja bada tajemnicze włamanie

Sensacyjna książka o rodzinie królewskiej napisana przez brata księżnej Diany wykradziona przed premierą! Akcja reklamowa, wojna medialna konkurencyjnych mediów, a może to ktoś z pałacowych kręgów podebrał parę egzemplarzy, by czytać je z wypiekami gdzieś w komnatach?! Nowa książka Charlesa Spencera „Swan Song: Diana, My Sister” ("Łabędzi śpiew. Diana, moja siostra") ma trafić do sprzedaży w przyszłym tygodniu. Jak informuje „Daily Mail”, który miał opublikować przedpremierowo kilka fragmentów tekstu, transport z tysiącami egzemplarzy wyruszył w poniedziałek z drukarni do magazynu w Holandii.

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Wieczorem kierowca zatrzymał ciężarówkę na parkingu w Holandii i poszedł spać. Około godz. 8 rano odkrył, że ktoś włamał się do pojazdu. Z całego transportu zniknęły jednak tylko cztery egzemplarze książki Spencera. Były owinięte czarną folią, która miała ukrywać ich zawartość.

Książka ma opowiadać między innymi o relacjach Diany z Karolem i jego reakcji na jej śmierć w 1997 roku

Holenderska policja prowadzi dochodzenie. Według źródeł „Daily Mail” nie wiadomo, czy sprawcy przypadkowo trafili na książki, czy dokładnie wiedzieli, czego szukają. Wydawca bardzo pilnował, aby treść nie wyciekła przed premierą.

Książka ma opowiadać o relacji Charlesa Spencera ze starszą siostrą, jej małżeństwie z ówczesnym księciem Karolem oraz wydarzeniach po śmierci Diany w sierpniu 1997 roku.

Według źródła gazety szczególnie mocny ma być opis reakcji obecnego króla na śmierć byłej żony. Sam Spencer zapowiadał, że chce również sprostować nieprawdziwe informacje, które przez lata pojawiały się na temat jego siostry.

„Swan Song: Diana, My Sister” ma zostać wydana na całym świecie i przetłumaczona na 12 języków. „Daily Mail” przed premierą zapowiada publikację fragmentów książki.

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🔴 Copies of Earl Spencer’s book about his sister Diana, Princess of Wales have been stolen in the Netherlandshttps://t.co/REnClurX9n— The Telegraph (@Telegraph) September 16, 2026

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