Księżna Diana zginęła 28 lat temu. Przypominamy najbardziej szokujące plotki

28 lat temu księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym. Jaka jest prawda o jej śmierci?

Właśnie dziś, 31 sierpnia obchodzimy 28. rocznicę śmierci księżnej Diany. Nazywana Królową Ludzkich serc matka księcia Williama i Harry'ego zginęła w wieku zaledwie 36 lat w wypadku samochodowym. Pojazd, którym jechała Diana z kochankiem Dodim al Fayedem, uderzył w filar wiaduktu w paryskim tunelu. Księżna i Dodi zginęli, ich ochroniarz przeżył. Diana w atmosferze skandalu rozwiodła się zaledwie rok wcześniej ze zdradzającym ją księciem Karolem, a jej postać budziła wielkie emocje. Ludzie ją kochali, co niektórzy członkowie rodziny królewskiej - wręcz przeciwnie. Na temat śmierci księżnej Diany od 25 lat krążą niezliczone pogłoski i teorie. Wielu sądzi, że Królowa Ludzkich Serc mogła zostać zamordowana, a wypadek był tylko inscenizacją. Jak było naprawdę? Oficjalnie brytyjskie sądy orzekły, że była to tragedia spowodowana niebezpieczną jazdą i zaniedbaniami kierowcy oraz obecnością ścigających limuzynę paparazzich.

ZOBACZ TEŻ: Księżna Diana zakopała skarb pod ziemią! Teraz został wydobyty

Przypominamy najbardziej sensacyjne pogłoski na temat wypadku księżnej Diany i jej niezwykłego życia. Niektórzy do dziś sądzą, że prawda o śmierci pierwszej żony króla Karola III jest bardziej mroczna, niż wynikałoby z oficjalnej wersji wydarzeń.

„Zamach zlecony przez rodzinę królewską”. Diana była niewygodna i dlatego zginęła?

Najpopularniejsza teoria spiskowa głosi, że księżna Diana tak naprawdę wcale nie zginęła przypadkiem, tylko w wyniku spisku, a jej zabójstwo zleciła osoba z brytyjskiej rodziny królewskiej. Po co? Choćby po to, aby uniknąć skandali wokół rozwiedzionej i nie stroniącej od romansów i salonów Diany - głosi najbardziej popularna wersja wydarzeń. Inni sądzą, że niektórzy "royalsi" chcieli zapobiec małżeństwu dawnej żony księcia Walii z Dodim Al-Fayedem, który był muzułmaninem. Idące jeszcze dalej teorie spiskowe głoszą, iż Diana już w chwili śmierci była z Dodim w ciąży, choć sekcja zwłok wcale tego nie potwierdziła.

ZOBACZ TEŻ: Ulubione danie księżnej Diany ujawnione! Dziś influencerzy to kochają

Ktoś oślepił kierowcę? Drugi samochód zderzył się z autem Diany?

Inne teorie związane są z okolicznościami, w jakich doszło do wypadku. Kilka lat temu mówiła o tym w Channel 4 Marine Monteil, która niegdyś brała udział w śledztwie dotyczącym tragicznej śmierci Diany. Otóż według francuskiej śledczej na chwilę przed tragedią samochód Diany zderzył się z innym pojazdem. Biały Fiat Uno miał "drasnąć" limuzynę księżnej. Po tym Mercedes Diany roztrzaskał się w tunelu, a kierowca Fiata Uno uciekł i nigdy nie natrafiono na jego trop. "Czuję frustrację w związku z Fiatem Uno, bo nie lubię nie dokończonych spraw. Prawda gdzieś tam jest. Niestety, tego nie mamy" - mówiła Marine Monteil w serialu dokumentalnym "Investigating Diana: Death in Paris". Niektórzy sugerują, że samochód, którym jechali Diana i Dodi, został celowo uszkodzony, inna teoria mówi o „silnym błysku światła”, oślepiającym kierowcę w tunelu tuż przed uderzeniem. Najbardziej fantastyczne teorie mówią o tym, że Diana... żyje i tylko sfingowała swoją śmierć, a teraz ukrywa się przed światem z dala od znienawidzonych paparazzi.

Sonda Kto ponosi winę za wypadek Lady Di? tabloidy i paparazzi po części rodzina królewska nikt, to był tragiczny wypadek

Former Royal Butler Grant Harrold recalls Princess Diana's life on the 28th anniversary of her death, and how she changed the Royal Family. pic.twitter.com/tsnnxM50WM— GB News (@GBNEWS) August 31, 2025

Księżna Diana bez tajemnic Pytanie 1 z 11 W którym roku urodziła się księżna Diana? 1959 1960 1961 Następne pytanie