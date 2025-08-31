Księżna Diana zginęła 28 lat temu. Przypominamy najbardziej szokujące plotki

28 lat temu księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym. Jaka jest prawda o jej śmierci?
Właśnie dziś, 31 sierpnia obchodzimy 28. rocznicę śmierci księżnej Diany. Nazywana Królową Ludzkich serc matka księcia Williama i Harry'ego zginęła w wieku zaledwie 36 lat w wypadku samochodowym. Pojazd, którym jechała Diana z kochankiem Dodim al Fayedem, uderzył w filar wiaduktu w paryskim tunelu. Księżna i Dodi zginęli, ich ochroniarz przeżył. Diana w atmosferze skandalu rozwiodła się zaledwie rok wcześniej ze zdradzającym ją księciem Karolem, a jej postać budziła wielkie emocje. Ludzie ją kochali, co niektórzy członkowie rodziny królewskiej - wręcz przeciwnie. Na temat śmierci księżnej Diany od 25 lat krążą niezliczone pogłoski i teorie. Wielu sądzi, że Królowa Ludzkich Serc mogła zostać zamordowana, a wypadek był tylko inscenizacją. Jak było naprawdę? Oficjalnie brytyjskie sądy orzekły, że była to tragedia spowodowana niebezpieczną jazdą i zaniedbaniami kierowcy oraz obecnością ścigających limuzynę paparazzich.
ZOBACZ TEŻ: Księżna Diana zakopała skarb pod ziemią! Teraz został wydobyty
Przypominamy najbardziej sensacyjne pogłoski na temat wypadku księżnej Diany i jej niezwykłego życia. Niektórzy do dziś sądzą, że prawda o śmierci pierwszej żony króla Karola III jest bardziej mroczna, niż wynikałoby z oficjalnej wersji wydarzeń.
„Zamach zlecony przez rodzinę królewską”. Diana była niewygodna i dlatego zginęła?
Najpopularniejsza teoria spiskowa głosi, że księżna Diana tak naprawdę wcale nie zginęła przypadkiem, tylko w wyniku spisku, a jej zabójstwo zleciła osoba z brytyjskiej rodziny królewskiej. Po co? Choćby po to, aby uniknąć skandali wokół rozwiedzionej i nie stroniącej od romansów i salonów Diany - głosi najbardziej popularna wersja wydarzeń. Inni sądzą, że niektórzy "royalsi" chcieli zapobiec małżeństwu dawnej żony księcia Walii z Dodim Al-Fayedem, który był muzułmaninem. Idące jeszcze dalej teorie spiskowe głoszą, iż Diana już w chwili śmierci była z Dodim w ciąży, choć sekcja zwłok wcale tego nie potwierdziła.
ZOBACZ TEŻ: Ulubione danie księżnej Diany ujawnione! Dziś influencerzy to kochają
Ktoś oślepił kierowcę? Drugi samochód zderzył się z autem Diany?
Inne teorie związane są z okolicznościami, w jakich doszło do wypadku. Kilka lat temu mówiła o tym w Channel 4 Marine Monteil, która niegdyś brała udział w śledztwie dotyczącym tragicznej śmierci Diany. Otóż według francuskiej śledczej na chwilę przed tragedią samochód Diany zderzył się z innym pojazdem. Biały Fiat Uno miał "drasnąć" limuzynę księżnej. Po tym Mercedes Diany roztrzaskał się w tunelu, a kierowca Fiata Uno uciekł i nigdy nie natrafiono na jego trop. "Czuję frustrację w związku z Fiatem Uno, bo nie lubię nie dokończonych spraw. Prawda gdzieś tam jest. Niestety, tego nie mamy" - mówiła Marine Monteil w serialu dokumentalnym "Investigating Diana: Death in Paris". Niektórzy sugerują, że samochód, którym jechali Diana i Dodi, został celowo uszkodzony, inna teoria mówi o „silnym błysku światła”, oślepiającym kierowcę w tunelu tuż przed uderzeniem. Najbardziej fantastyczne teorie mówią o tym, że Diana... żyje i tylko sfingowała swoją śmierć, a teraz ukrywa się przed światem z dala od znienawidzonych paparazzi.