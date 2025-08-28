Kapsuła czasu księżnej Diany odkopana po ponad 30 latach. W środku Kylie Minogue i Gorbaczow

Choć od śmierci księżnej Diany minęło 28 lat, jej pamięć nadal jest żywa w sercach Brytyjczyków i nie tylko. Pamiątki związane z Królową Ludzkich Serc przez wielu traktowane są jako relikwie i osiągają na aukcjach zawrotne ceny. Nic dziwnego, że najnowsze doniesienia o odnalezieniu skarbu Diany rozgrzały Wielką Brytanię. O co chodzi? Jak pisze m.in. "The Guardian", odkryto kapsułę czasu, którą 18 marca 1991 roku skompletowała Diana, księżna Walii, wraz z dwójką dzieci, aby uchwycić ducha życia lat 90. Kapsuła, początkowo przeznaczona do odkrycia dopiero „za setki lat”, została wydobyta wcześniej, aby ustąpić miejsca budowie centrum leczenia nowotworów u dzieci przy szpitalu Great Ormond Street w Londynie. Co było w środku?

W pudełku m.in. płyta Kylie Minogue „Rhythm of Love” i „The Times” ze zdjęciem Michaiła Gorbaczowa

W drewnianym pudełku wzmocnionym ołowiem znaleziono m.in. płytę CD Kylie Minogue „Rhythm of Love”, kalkulator solarny, paszport, kieszonkowy telewizor, kolekcję brytyjskich monet, hologram płatka śniegu, nasiona drzew oraz gazetę „The Times” z dnia zakopania kapsuły. Nagłówki na pierwszej stronie to m.in.: „Gotowane mięso przyciąga tłumy radzieckich wyborców”, jest tam też zdjęcie przywódcy Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Kapsuła była wynikiem konkursu Blue Peter, w którym dzieci wybierały przedmioty symbolizujące lata 90.

David Watson, 11-letni chłopiec z Devon, wybrał płytę Kylie Minogue, arkusz papieru z recyklingu i paszport, a dziewięcioletnia Sylvia Foulkes z Norwich m.in. monety, nasiona drzew i hologram. Księżna Diana, prezes szpitala od 1989 roku, pomagała dzieciom w doborze przedmiotów. Zdjęcia udostępnione przez archiwistów pokazują niewielkie uszkodzenia przedmiotów, ale większość zachowała się w dobrym stanie. Zakopanie kapsuły przypominało podobną ceremonię z 1872 roku, podczas której ówczesna księżna Walii, Aleksandra, złożyła kamień węgielny szpitala wraz z własną kapsułą, która jednak do dziś nie została odnaleziona.

