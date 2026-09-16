Polska ma nowego multimilionera. W tym mieście padła wysoka wygrana w Eurojackpot

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Wyniki losowania z 15 września
W najnowszym losowaniu Eurojackpot wylosowano liczby: 5, 6, 10, 27, 42 oraz 1 i 8. Tym razem nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia, ale nie oznacza to braku wysokich trafień. W Europie padły wygrane drugiego stopnia, a jedna z nich trafiła do Polski.
Gdzie padły najwyższe wygrane?
Najwyższe wygrane II stopnia odnotowano w Niemczech oraz w Polsce. Polski kupon został wysłany w punkcie Lotto w Zabrzu przy ul. Szkubacza, gdzie szczęśliwy gracz zgarnął pokaźną sumę – dokładnie tyle, by odmienić codzienność i spełnić kilka marzeń.
Kumulacja rośnie – w piątek do wygrania 260 mln euro
Brak głównej wygranej oznacza jedno: kumulacja rośnie. W piątek, 18 września, w puli znajdzie się aż 260 milionów euro. To jedna z tych kwot, które elektryzują graczy w całej Europie i sprawiają, że kolejne losowanie staje się wydarzeniem tygodnia.
Co można kupić za 3,8 mln zł?
Wygrana II stopnia w Polsce to około 3,8 mln zł – pieniądze, które otwierają naprawdę szerokie możliwości.
Za taką kwotę można pozwolić sobie na:
- luksusowy apartament w dużym mieście,
- nowe samochody klasy premium,
- egzotyczne podróże przez kilka lat,
- solidną inwestycję w nieruchomości lub własny biznes.
To pieniądze, które nie tylko zmieniają życie, ale pozwalają myśleć o przyszłości z dużym spokojem.
Jak długo trzeba pracować na taką kwotę?
Przy średniej krajowej na poziomie ok. 8 tys. zł brutto miesięcznie, aby uzbierać 3,8 mln zł, trzeba byłoby pracować… ponad 39 lat.
Wygrana w Eurojackpot pozwala więc przeskoczyć niemal cztery dekady pracy jednym trafieniem.
Zasady gry w Eurojackpot
Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbową, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw.
Gracz typuje 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12.
Wygrane zależą od liczby trafionych liczb, a kumulacje potrafią osiągać gigantyczne rozmiary – nawet kilkaset milionów euro.
Losowania odbywają się we wtorki i piątki, a kupony można wysyłać zarówno w punktach Lotto, jak i online.