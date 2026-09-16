Polska ma nowego multimilionera. W tym mieście padła wysoka wygrana w Eurojackpot

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-16 10:41

Wtorkowe losowanie Eurojackpot znów przyniosło wielkie emocje. Choć główna wygrana nie padła, szczęście uśmiechnęło się do graczy w Europie – także do jednego z Polaków, który zgarnął naprawdę solidną fortunę.

Cieszący się mężczyzna na tle kuponu Eurojackpot i banknotów. O nowym milionerze z Polski przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Wyniki losowania z 15 września

W najnowszym losowaniu Eurojackpot wylosowano liczby: 5, 6, 10, 27, 42 oraz 1 i 8. Tym razem nie odnotowano wygranej pierwszego stopnia, ale nie oznacza to braku wysokich trafień. W Europie padły wygrane drugiego stopnia, a jedna z nich trafiła do Polski.

Gdzie padły najwyższe wygrane?

Najwyższe wygrane II stopnia odnotowano w Niemczech oraz w Polsce. Polski kupon został wysłany w punkcie Lotto w Zabrzu przy ul. Szkubacza, gdzie szczęśliwy gracz zgarnął pokaźną sumę – dokładnie tyle, by odmienić codzienność i spełnić kilka marzeń.

Kumulacja rośnie – w piątek do wygrania 260 mln euro

Brak głównej wygranej oznacza jedno: kumulacja rośnie. W piątek, 18 września, w puli znajdzie się aż 260 milionów euro. To jedna z tych kwot, które elektryzują graczy w całej Europie i sprawiają, że kolejne losowanie staje się wydarzeniem tygodnia.

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Co można kupić za 3,8 mln zł?

Wygrana II stopnia w Polsce to około 3,8 mln zł – pieniądze, które otwierają naprawdę szerokie możliwości.

Za taką kwotę można pozwolić sobie na:

  • luksusowy apartament w dużym mieście,
  • nowe samochody klasy premium,
  • egzotyczne podróże przez kilka lat,
  • solidną inwestycję w nieruchomości lub własny biznes.

To pieniądze, które nie tylko zmieniają życie, ale pozwalają myśleć o przyszłości z dużym spokojem.

Jak długo trzeba pracować na taką kwotę?

Przy średniej krajowej na poziomie ok. 8 tys. zł brutto miesięcznie, aby uzbierać 3,8 mln zł, trzeba byłoby pracować… ponad 39 lat.

Wygrana w Eurojackpot pozwala więc przeskoczyć niemal cztery dekady pracy jednym trafieniem.

Zasady gry w Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbową, w której bierze udział kilkanaście europejskich państw.

Gracz typuje 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12.

Wygrane zależą od liczby trafionych liczb, a kumulacje potrafią osiągać gigantyczne rozmiary – nawet kilkaset milionów euro.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki, a kupony można wysyłać zarówno w punktach Lotto, jak i online.

Najwyższe wygrane Eurojackpot w Polsce
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