Na podłodze leżały dwa ciała. Drzwi mieszkania otworzył 53-latek

Dramat przy ul. Wyspiańskiego. Dwa ciała na podłodze

Zgłoszenie przyszło od zaniepokojonej rodziny, która od dłuższego czasu nie mogła skontaktować się z bliskimi. Policjanci wielokrotnie pukali do drzwi mieszkania, jednak nikt nie odpowiadał. Dopiero po wezwaniu straży pożarnej drzwi otworzył 53‑letni mężczyzna.

W środku mundurowi dokonali makabrycznego odkrycia — na podłodze leżały dwa ciała.

- Na ich ciele ujawniono liczne rany kłute i cięte - tłumaczy w rozmowie z Radiem ESKA asp. Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.

Jak podaje "Głos Koszaliński", to właśnie 53‑latek wskazał policjantom miejsce, w którym znajdowały się ciała. Lokalny dziennik podaje również, że oboje nie dawali oznak życia już w momencie wejścia służb do mieszkania. Policja potwierdziła, że na ciałach ujawniono liczne rany zadane ostrym narzędziem.

- W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53 letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora - dodaje policjantka.

Śledczy zabezpieczają ślady i ustalają przebieg wydarzeń, które doprowadziły do śmierci kobiety i mężczyzny.

53‑latek zatrzymany. Co wydarzyło się w mieszkaniu?

Mężczyzna obecny w mieszkaniu został zatrzymany i przewieziony na komendę. Policja nie ujawnia na razie, czy 53‑latek był spokrewniony z ofiarami ani jaki był jego stan w chwili zatrzymania.

Prokuratura ma teraz ustalić, czy doszło do podwójnego zabójstwa, czy też możliwe są inne scenariusze. Na tym etapie śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy.

Jaki był motyw zbrodni? Trwa dochodzenie

Makabryczne odkrycie w spokojnej części miasta wstrząsnęło mieszkańcami. W mediach społecznościowych pojawiają się liczne komentarze i pytania o motyw tragedii. Policja informuje, że kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz analiza zabezpieczonych śladów.

- Na tym etapie, ze względu na dobro prowadzonego postępowania, nie udzielamy więcej informacji - podkreśla rzeczniczka koszalińskiej policji.

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