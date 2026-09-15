Sprawa zaginięcia 37-letniej Emilii Koprowskiej poruszyła całą Polskę. Kobieta zaginęła 30 sierpnia podczas pobytu w Darłowie, w rejonie festiwalu techno „ZEN Wydm”, i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną. Po ponad dwóch tygodniach niepewności i intensywnych poszukiwań, jej bracia, Jerzy i Piotr, postanowili zabrać głos. Na konferencji prasowej zorganizowanej przez biuro detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, zaapelowali o pomoc do wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć o losie ich siostry.

"Pójdziemy do samego diabła". Determinacja braci Emilii

Jerzy i Piotr nie ukrywają swojej ogromnej determinacji w dążeniu do odnalezienia siostry. Mężczyźni nie chcą snuć hipotez na temat tego, co mogło się wydarzyć. Ich jedynym celem jest odnalezienie Emilii. Jak sami przyznają, są gotowi na wszystko.

- Pójdziemy do samego diabła, byle tylko dowiedzieć się, gdzie jest Emilia

- mówił na poniedziałkowej konferencji drżącym głosem Jerzy, którego cytuje "Fakt".

Bracia z trudem powstrzymywali emocje, zwracając się bezpośrednio do opinii publicznej.

- Proszę was wszystkich. Pomóżcie nam znaleźć naszą siostrę. Będziemy szukać do samego końca. Bez was sobie nie poradzimy. W was jest siła, którzy możecie nam pomóc. Każdą informację przekażcie nam lub na policję

- mówił Jerzy, słyszmy na nagraniu udostępnionym przez serwis gk24.pl.

Wtórował mu jego brat, Piotr, który również prosił o przekazywanie wszelkich, nawet pozornie nieistotnych informacji.

- Chciałbym zaapelować do wszystkich ludzi, którzy wiedzą, widzieli, słyszeli cokolwiek o mojej siostrze. Gdzie jest, jak się czuje. O przekazanie informacji na policję czy też tu do biura pana Krzysztofa

- powiedział na konferencji Piotr.

"To jest czyjaś siostra, córka". Rutkowscy włączają się w poszukiwania

W poszukiwania aktywnie zaangażowali się Krzysztof i Maja Rutkowscy. Żona detektywa opublikowała w mediach społecznościowych wzruszające posty, w których podkreśla, jak ważna jest ludzka empatia i każda informacja.

- To nie jest kolejna historia w internecie. To jest czyjaś siostra, córka, bliska osoba. Emilia wciąż jest poszukiwana. Jej bracia nie tracą nadziei i będą szukać do samego końca. Jeśli cokolwiek widziałeś, cokolwiek wiesz nawet najmniejszy szczegół przekaż tę informację na numer alarmowy Biura Rutkowski 600 007 007

- napisała Maja Rutkowski.

W kolejnym wpisie zwróciła się bezpośrednio do zaginionej, a także do osób, które mogą znać jej los.

- Emilio, gdziekolwiek jesteś pamiętaj, że czekają na Ciebie ludzie, dla których jesteś całym światem. Mama, synek, bracia i cała rodzina wciąż mają nadzieję, że jesteś bezpieczna. Jeśli tylko możesz, odezwij się… nie musisz niczego wyjaśniać. Najważniejsze, żeby wiedzieli, że żyjesz. A jeśli ktokolwiek wie, gdzie może być Emilia prosimy, nie przechodźcie obojętnie. Każda informacja może mieć znaczenie

- zaapelowała detektyw Maja Rutkowski.

Sam Krzysztof Rutkowski poinformował o złożeniu zeznań, które mogą wnieść do sprawy nowe, kluczowe światło.

- Jestem po złożonych zeznaniach, które dotyczą zaginięcia Emilii Koprowskiej. Informacje, które zostały przekazane mogą stać się przełomem w toczącym się postepowaniu

- powiedział detektyw.

Policja prosi o pomoc. Każda informacja jest cenna

Koszalińska policja opublikowała oficjalny komunikat w sprawie zaginięcia 37-latki. Funkcjonariusze proszą o kontakt każdą osobę, która może pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej:

sylwetka: szczupła, wysmukła

włosy: kasztanowe/brązowe

oczy: zielone

Znaki szczególne:

tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała

tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki

Ubiór w dniu zaginięcia:

białe jeansy

biała koszulka z napisem „Cherry”

czarna skórzana kurtka

białe tenisówki z logo „Big Star”

brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach

- Każda informacja może być cenna. Jeśli widziałeś Emilię lub masz informacje dotyczące jej miejsca pobytu, skontaktuj się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, tel. 47 78 41 543 lub 112

- apeluje koszalińska policja.