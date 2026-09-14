Sprawa zaginięcia Emilii Koprowskiej nabiera tempa. Detektyw Krzysztof Rutkowski zapowiedział, że dysponuje nowymi, potencjalnie przełomowymi informacjami i w związku z tym organizuje specjalną konferencję prasową. Poszukiwania 37-latki z Koszalina, która zniknęła w Darłowie, trwają od 30 sierpnia. W sprawę zaangażowani są nie tylko policjanci, ale także agenci biura detektywistycznego.

Konferencja Krzysztofa Rutkowskiego. Czy będzie przełom?

W poszukiwania 37-letniej mieszkanki Koszalina od samego początku zaangażowane jest Biuro Rutkowski. Agenci wraz z sekcją K9 i psami tropiącymi sprawdzają każdy trop. Teraz detektyw zapowiada, że może być blisko rozwiązania zagadki. W oficjalnym komunikacie czytamy:

- Co się stało z Emilią Koprowską? Biuro Rutkowski organizuje spotkanie dla dziennikarzy w związku z zaginięciem w dniu 30 sierpnia 2026 w Darłówku Emilii Koprowskiej

- informuje Krzysztof Rutkowski i zaznacza, że zostaną przekazane przełomowe informacje w tej sprawie.

Spotkanie, na którym mają zostać ujawnione nowe informacje, zaplanowano na poniedziałek, 14 września o godzinie 15:00 w HOTELU JAN w Darłówku. W konferencji wezmą udział również bracia zaginionej kobiety.

Anonimowe zgłoszenia

Dzięki nagłośnieniu sprawy, na specjalny numer alarmowy biura detektywistycznego spływają liczne informacje od osób, które twierdzą, że wiedzą, co mogło stać się z kobietą. Jak informuje portal telewizja.patriot24.net, część materiałów jest na tyle poważna, że jeszcze przed konferencją trafi w ręce policji. Anonimowi informatorzy przedstawiają hipotezy, które są niepokojące.

- Według informacji uzyskanych od anonimowych informatorów sprawdzenia może wymagać możliwość udziału osoby lub osób w uprowadzeniu i przetrzymywaniu Emilii Koprowskiej

- czytamy w komunikacie telewizja.pariot24.pl

- czytamy telewizji.

Biuro Rutkowski podkreśla jednak, że na tym etapie są to jedynie niezweryfikowane sygnały, które muszą zostać dokładnie sprawdzone przez odpowiednie służby.

Rysopis zaginionej Emilii Koprowskiej

Emilia Irena Koprowska ma 37 lat i mieszka w Koszalinie. Ostatni raz widziano ją 30 sierpnia w Darłowie przy al. Jana Pawła II między 17:30 a 18:00, w rejonie festiwalu techno „ZEN Wydm”. Ostatni kontakt telefoniczny nawiązała o 22:30.

Wzrost: ok. 165–168 cm

Sylwetka: szczupła, wysmukła

Włosy: kasztanowe/brązowe

Oczy: zielone

Znaki szczególne: tatuaż znaku zodiaku RYBY na prawej stronie ciała oraz tatuaż „KRYSTIAN” na prawej dłoni/palcu w miejscu obrączki.

Ubiór w dniu zaginięcia: białe jeansy, biała koszulka z napisem „Cherry”, czarna skórzana kurtka i białe tenisówki z logo „Big Star”.

Dodatkowo: Miała przy sobie brązowy plecak i okulary w czerwonych oprawkach.

Apel o pomoc w poszukiwaniach

Każda, nawet najdrobniejsza informacja, może okazać się kluczowa dla odnalezienia 37-latki. Zarówno policja, jak i biuro detektywistyczne apelują o kontakt do wszystkich osób, które mogą mieć wiedzę na temat miejsca pobytu Emilii.

- Osoby posiadające informacje mogące pomóc w odnalezieniu Emilii Koprowskiej proszone są o kontakt z Biurem Rutkowski pod numerem alarmowym: 600 007 007

- apeluje detektyw Krzysztof Rutkowski.

Informacje można przekazywać również bezpośrednio policji, kontaktując się z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11, pod numerem telefonu 47 78 41 543 lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.