Tragiczny wypadek na Mazowszu. Pasażerka zginęła, kierowca zbiegł

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-14 10:07

W niedzielę, 13 września wieczorem, w miejscowości Kury (powiat wołomiński), kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. W wyniku zderzenia śmierć poniosła 49-letnia pasażerka. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb, a policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy.

Wypadek w Wołominie 13.09.2026

Tragicznie zakończył się weekend na mazowieckich drogach. W niedzielę, 13 września wieczorem, około godziny 20:50 w miejscowości Kury w powiecie wołomińskim doszło do poważnego wypadku drogowego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Toyota stracił panowanie na łuku drogi, w wyniku czego uderzył w znajdujące się przy drodze ogrodzenie dla koni - przekazała nam Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Wskutek zdarzenia zginęła 49-letnia pasażerka pojazdu. 

Kierowca Toyoty, którym podróżowała zmarła kobieta, zbiegł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb. 

Policja potwierdza, że wie kim jest mężczyzna i jest obecnie na etapie poszukiwania 42-latka. 

Na miejscu wypadku pracowały służby w tym pogotowie ratunkowe, straż pożarna (zarówno ochotnicza jak i jednostka Państwowej Straży Pożarnej) oraz policja pod nadzorem prokuratora.

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Służby na miejscu wypadku w miejscowości Kury. Na miniaturze widać zniszczone ogrodzenie. O tragedii przeczytasz na SE.
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