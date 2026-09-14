Tragiczny wypadek na Mazowszu. Pasażerka zginęła, kierowca zbiegł

Wypadek w Wołominie 13.09.2026

Tragicznie zakończył się weekend na mazowieckich drogach. W niedzielę, 13 września wieczorem, około godziny 20:50 w miejscowości Kury w powiecie wołomińskim doszło do poważnego wypadku drogowego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem marki Toyota stracił panowanie na łuku drogi, w wyniku czego uderzył w znajdujące się przy drodze ogrodzenie dla koni - przekazała nam Oficer Prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Wskutek zdarzenia zginęła 49-letnia pasażerka pojazdu.

Kierowca Toyoty, którym podróżowała zmarła kobieta, zbiegł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

Policja potwierdza, że wie kim jest mężczyzna i jest obecnie na etapie poszukiwania 42-latka.

Na miejscu wypadku pracowały służby w tym pogotowie ratunkowe, straż pożarna (zarówno ochotnicza jak i jednostka Państwowej Straży Pożarnej) oraz policja pod nadzorem prokuratora.

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