Zabójstwa, gwałty, szczególne okrucieństwo. Ci Ukraińcy są na celowniku polskiej policji

Zestawienie to obejmuje osoby ścigane za najcięższe przestępstwa zapisane w polskim prawie karnym. W policyjnych rejestrach znajdują się obywatele ukraińscy, na których publikację wizerunku i danych osobowych wydano oficjalną zgodę w ramach prowadzonych czynności poszukiwawczych. Nie jest to przypadkowa lista, lecz zbiór osób wiązanych z najpoważniejszymi czynami.

Niektórzy są poszukiwani od lat

Wiele osób figuruje w policyjnej bazie od dłuższego czasu. Przykładem jest Iwan Tsarevych, którego organy ścigania szukają od czerwca 2019 roku pod zarzutem zabójstwa (art. 148 § 1 Kodeksu karnego). W tym samym czasie w rejestrze znalazł się Oleksandr Martynenko. Jest on podejrzewany o zabójstwo kwalifikowane, powiązane z wzięciem zakładnika, gwałtem lub rozbojem.

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Bezterminowy pościg za sprawcami najcięższych przestępstw

Sprawcy ze Wschodu często stosują podobny schemat ucieczki. Po popełnieniu zbrodni starają się jak najszybciej wyjechać z Polski, zmienić dane osobowe albo ukryć się w miejscach, gdzie działania zbrojne i chaos utrudniają ekstradycję. Policja nigdy nie zamyka spraw dotyczących morderstw i brutalnych ataków. Funkcjonariusze z Wydziałów Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP – zwani „łowcami głów” – na bieżąco sprawdzają każdą nową informację. Wielu poszukiwanych Ukraińców ściganych jest na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Próba przekroczenia granicy strefy Schengen czy wyjazd do państwa współpracującego z Interpolem oznacza dla nich szybkie zatrzymanie.

Zabójstwo i szczególne okrucieństwo

Największa grupa poszukiwanych to podejrzani o pozbawienie życia. W tym gronie znajdują się również osoby, którym przypisuje się zabójstwa w formach kwalifikowanych, m.in. z użyciem szczególnego okrucieństwa. To przestępstwa zagrożone najsurowszymi karami. Zwykłe zabójstwo w polskim prawie skutkuje karą minimum 10 lat więzienia lub dożywociem. W przypadku szczególnego okrucieństwa wyrok to co najmniej 15 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego więzienia. Warto pamiętać, że obecność w bazie nie jest jednoznaczna z prawomocnym wyrokiem. Są to osoby podejrzewane, a o ich ostatecznej winie może zdecydować tylko niezawisły sąd.

Wśród poszukiwanych są też podejrzani o przestępstwa seksualne

Kolejna kategoria to poszukiwani w związku z atakami na wolność seksualną. Baza zawiera dane osób, wobec których istnieje podejrzenie gwałtów i innych czynów o charakterze seksualnym. Kary za te przestępstwa są niezwykle surowe. Podstawowy typ gwałtu grozi wyrokiem od 2 do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast formy kwalifikowane oznaczają od 3 do nawet 20 lat więzienia. Wizerunki, tożsamość oraz szczegóły dotyczące czynów, o które podejrzewani są poszukiwani, zamieściliśmy w dołączonej galerii.

Policja wciąż czeka na informacje

W bazie osób ściganych przez policję widnieją tysiące nazwisk, udostępnionych za zgodą uprawnionych organów. W przypadku najgroźniejszych przestępców upływający czas nie powoduje zaprzestania działań operacyjnych. Wielu z nich ukrywa się od lat, ale poszukiwania trwają nadal. Każdy, kto rozpozna osobę na zdjęciach lub ma wiedzę o miejscu jej przebywania, proszony jest o kontakt z policją. Funkcjonariusze kategorycznie odradzają podejmowanie prób ujęcia poszukiwanych na własną rękę. Zachęcamy do zapoznania się z galerią, gdzie znajdują się dane, fotografie oraz dokładne opisy dotyczące ściganych.