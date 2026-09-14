Gwałcił ministranta przez cztery lata. "Ciągle są tacy, którzy bronią księdza"

Potężny skandal w Kujawsko-Pomorskiem. Ksiądz Jacek W. zatrzymany przez policję

Unisław to niewielka miejscowość pod Toruniem. Tutaj ciągle mówi się o księdzu Jacku W. (49 l.), który był wikarym w kościele Bartłomieja Apostoła. W 2021 roku został proboszczem parafii Świętego Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej. Na początku lutego 2022 roku został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu pod zarzutem zgwałcenia małoletniego.

Stało się tak ponieważ w listopadzie 2021 roku, do kurii w Toruniu przyszedł były ministrant z Unisławia i powiedział, co ksiądz robił mu przez lata. Było to sporym zaskoczeniem dla hierarchów kościoła, bowiem młody mężczyzna był klerykiem w toruńskim seminarium, a jego mama do dzisiaj jest uważana za osobę bardzo wierzącą. Toruńska kuria przekazała sprawę organom ścigania.

Przeciwko księdzu Jackowi W., prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Toruniu. Ksiądz został oskarżony o to, że w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w okresie od nieustalonego dnia lipca 2013 roku do 3 sierpnia 2014 roku przy użyciu podstępu polegającego na dostarczaniu małoletniemu wówczas poniżej lat 15 napojów alkoholowych: wina oraz piwa i nakłaniania go do spożywania alkoholu oraz zainscenizowaniu mszy świętej, podczas której poświęcił i podarował małoletniemu różaniec zakładany na palec oraz wypowiadając słowa, że od tej chwili są mężem i żoną, doprowadzał małoletniego do obcowania płciowego oraz do wykonywania i poddawania się innej czynności seksualnej.

Ksiądz miał także po ukończeniu przez chłopca 15 roku życia doprowadzić go do obcowania płciowego oraz wykonywania i poddawania się innej czynności seksualnej. Jacek W. wykorzystywał przy tym zależność.

Wyrok sądu w Toruniu i apelacja. Klamka zapadła!

Sąd Okręgowy w Toruniu skazał księdza Jacka W., na 7 lat pozbawienia wolności i zadośćuczynienie w wysokości 100 tysięcy złotych. Od tego wyroku odwołali się zarówno duchowny Jacek W., jak i prokuratura.

- Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uznał oskarżonego Jacka W. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia - przy czym Sąd dokonał pewnych zmian w opisie czynu i jego kwalifikacji - i zakwalifikował go w następujący sposób:

- z art. 197 § 3 pkt 2 k.k. (zgwałcenie małoletniego poniżej lat 15) w zb. z art. 199 § 2 k.k. (seksualne wykorzystanie stosunku zależności na szkodę małoletniego) w zw. z art. 12 § 1 k.k. i w zb. z art. 207 § 1 k.k. (znęcanie się) w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to po zastosowaniu art. 11 § 3 k.k. na podstawie art. 197 § 3 pkt 2 k.k. wymierzył mu karę 9 lat pozbawienia wolności - przekazała dziennikarzowi Super Expressu Anna Kanabaj - Michniewicz koordynatorka ds. kontaktów sądu ze środkami masowego przekazu Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

- A u nas w Unisławiu ciągle są tacy którzy bronią księdza. Mimo, że ma wyrok - usłyszeliśmy od osoby która znała księdza i jego ofiarę Pokrzywdzonego dawno nie widziano w Unisławiu. Ci którzy go znali i wiedzą o jego krzywdzie liczą na to, że uda mu się ułożyć życie.

Galeria ze zdjęciami: Proces księdza Jacka W. Miał robić potworne rzeczy w Kujawsko-Pomorskiem

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