PRES Toruń przekazał znakomite wieści dla kibiców! Chodzi o kontrakty gwiazd

Żużel. Kluczowi zawodnicy i Piotr Baron przedłużyli kontrakty z PRES Toruń!

Sezon 2026 ma się ku końcowi, więc fani "Aniołów" liczyli na pozytywne informacje, dotyczące swoich ulubieńców. Te przyszły w niedzielny wieczór, podczas półfinałowego spotkania z Orlen Oil Motorem Lublin, a konkretnie po wyścigu nr 13.

Przynajmniej do końca sezonu 2028 w Toruniu zostają:

Piotr Baron

Robert Lambert

Patryk Dudek

Emil Sajfutdinow

Mikkel Michelsen

Kibice powitali te informacje z należytą owacją i głośno wykrzyczeli nazwiska całej piątki! Więcej informacji wkrótce!