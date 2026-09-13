PRES Toruń przekazał znakomite wieści dla kibiców! Chodzi o kontrakty gwiazd

Podczas półfinału PGE Ekstraligi pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń a Orlen Oil Motorem Lublin gospodarze przekazali dobre informacje dla kibiców! Kluczowi zawodnicy przedłużyli swoje umowy z klubem z grodu Kopernika. Świetne wieści dotoczyły również trenera Piotra Barona!
Żużel. Kluczowi zawodnicy i Piotr Baron przedłużyli kontrakty z PRES Toruń!
Sezon 2026 ma się ku końcowi, więc fani "Aniołów" liczyli na pozytywne informacje, dotyczące swoich ulubieńców. Te przyszły w niedzielny wieczór, podczas półfinałowego spotkania z Orlen Oil Motorem Lublin, a konkretnie po wyścigu nr 13.
Przynajmniej do końca sezonu 2028 w Toruniu zostają:
Piotr Baron
Robert Lambert
Patryk Dudek
Emil Sajfutdinow
Mikkel Michelsen
Kibice powitali te informacje z należytą owacją i głośno wykrzyczeli nazwiska całej piątki! Więcej informacji wkrótce!