PRES Toruń przekazał znakomite wieści dla kibiców! Chodzi o kontrakty gwiazd

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-13 20:58

Podczas półfinału PGE Ekstraligi pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń a Orlen Oil Motorem Lublin gospodarze przekazali dobre informacje dla kibiców! Kluczowi zawodnicy przedłużyli swoje umowy z klubem z grodu Kopernika. Świetne wieści dotoczyły również trenera Piotra Barona!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi
Autor: Dominika Lipińska PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 13. kolejki PGE Ekstraligi

Żużel. Kluczowi zawodnicy i Piotr Baron przedłużyli kontrakty z PRES Toruń!

Sezon 2026 ma się ku końcowi, więc fani "Aniołów" liczyli na pozytywne informacje, dotyczące swoich ulubieńców. Te przyszły w niedzielny wieczór, podczas półfinałowego spotkania z Orlen Oil Motorem Lublin, a konkretnie po wyścigu nr 13.

Przynajmniej do końca sezonu 2028 w Toruniu zostają:

  • Piotr Baron
  • Robert Lambert
  • Patryk Dudek
  • Emil Sajfutdinow
  • Mikkel Michelsen

Kibice powitali te informacje z należytą owacją i głośno wykrzyczeli nazwiska całej piątki! Więcej informacji wkrótce!

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