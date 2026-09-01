Sanatorium za grosze od 1 października! Nowe ceny pobytów

Od października sanatoria obniżają ceny

Głównym czynnikiem decydującym o wysokości opłat w sanatorium jest standard wybranego pokoju. O ile między 1 maja a 30 września obowiązują stawki wyższe, o tyle z początkiem października zaczyna się okres niższych opłat, który potrwa do końca kwietnia.

Przekłada się to na konkretne korzyści finansowe. Osoba decydująca się na nocleg w pokoju jednoosobowym wyposażonym we własną łazienkę zapłaci w tańszym sezonie 32,60 zł za noc, podczas gdy w letnim cena wynosiła 40,90 zł. Przy typowym, 21-dniowym wyjeździe oznacza to wydatek rzędu 684,60 zł w stosunku do 858,90 zł latem, co daje blisko 175 złotych oszczędności.

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Nadmorskie uzdrowisko czeka na kuracjuszy. Przed znanym sanatorium pustki

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Ile zapłacisz za sanatorium od 1 października?

Oto zestawienie nowych stawek dziennych za zakwaterowanie, obowiązujących od 1 października:

Pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł

Pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego - 12,50 zł

Pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.

Wyjazd do sanatorium: z jakimi kosztami musi się liczyć kuracjusz?

Należy mieć na uwadze, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje w całości kosztów związanych z kuracją. Dorośli uczestnicy wyjazdów uzdrowiskowych muszą z własnej kieszeni dopłacić część kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia. Ponadto dojazd i powrót leżą całkowicie w gestii wyjeżdżającego. Z drugiej strony zabiegi przepisane przez lekarza i zatwierdzone na skierowaniu są w pełni pokrywane przez NFZ.