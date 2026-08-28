Makabryczne odkrycie podczas spaceru. Wezwano policję

Do tego nieprzyjemnego odkrycia doszło na początku tygodnia, 25 sierpnia. Zgłoszenie, które otrzymali policjanci dotyczyło ludzkich zwłok. Natychmiast we wskazane miejsce wysłano policję. Wkrótce potem dołączył do nich prokurator.

- Ciało mężczyzny zostało odnalezione w zaroślach, w pobliżu ul. 800-lecia, kawałek za zabudowaniami, przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego - informuje „Super Express” asp. Michał Parzyszek z biura prasowego KPP w Inowrocławiu.

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Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, zwłoki były już w zaawansowanym stopniu rozkładu, dlatego niemożliwe było ustalenie tożsamości mężczyzny.

- Prokurator nakazał zabezpieczenie zwłok oraz skierował je do sekcji. Ich wynik pozwoli nam odpowiedzieć kim jest ten człowiek oraz jak zginął. Ich wynik powinien być znany śledczym w przyszył tygodniu - dodaje policjant.

Nie wiadomo także w jakim wieku był mężczyzna, ani jak długo jego ciało rozkładało się wśród zarośli. Tajemnicę wypadku lub morderstwa sprawdzi teraz Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu.