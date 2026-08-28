Makabryczne odkrycie podczas spaceru. Wezwano policję

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-28 14:06

Nie spodziewał się, że podczas spokojnego, wtorkowego spaceru, przyczyni się do makabrycznego odkrycia. Kawałek za miejskimi zabudowaniami w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie), między zaroślami, przechodzień znalazł zwłoki mężczyzny. Ciało było w zaawansowanym stopniu rozkładu. Tajemnicą zajmują się miejscowi policjanci.

Czerwona pinezka wbita w mapę przy Inowrocławiu i taśma policyjna. O makabrycznym odkryciu w mieście przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock

Do tego nieprzyjemnego odkrycia doszło na początku tygodnia, 25 sierpnia. Zgłoszenie, które otrzymali policjanci dotyczyło ludzkich zwłok. Natychmiast we wskazane miejsce wysłano policję. Wkrótce potem dołączył do nich prokurator.

- Ciało mężczyzny zostało odnalezione w zaroślach, w pobliżu ul. 800-lecia, kawałek za zabudowaniami, przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego - informuje „Super Express” asp. Michał Parzyszek z biura prasowego KPP w Inowrocławiu.

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Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, zwłoki były już w zaawansowanym stopniu rozkładu, dlatego niemożliwe było ustalenie tożsamości mężczyzny.

- Prokurator nakazał zabezpieczenie zwłok oraz skierował je do sekcji. Ich wynik pozwoli nam odpowiedzieć kim jest ten człowiek oraz jak zginął. Ich wynik powinien być znany śledczym w przyszył tygodniu - dodaje policjant.

Nie wiadomo także w jakim wieku był mężczyzna, ani jak długo jego ciało rozkładało się wśród zarośli. Tajemnicę wypadku lub morderstwa sprawdzi teraz Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu. 

Szef PKOL Radosław Piesiewicz Doprowadzony do prokuratury
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