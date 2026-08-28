Prezydent Torunia podjął decyzję w sprawie przedszkoli! Dotrzymał słowa

Dawid Piątkowski
Konsultacja: Dawid Piątkowski
Mariusz Korzus
2026-08-28 13:57

Szok. Politycy w czasie kampanii wyborczej obiecują złote góry. Potem, gdy są u władzy, zapominają o swoich obietnicach i tłumaczą się brakiem pieniędzy. Tymczasem Paweł Gulewski (45 l.), prezydent Torunia, spełnił swoją obietnicę przedwyborczą. Przedszkola w Toruniu od 1 stycznia 2027 będą bezpłatne. Rodzice dzieci w przedszkolu będą płacić tylko za jedzenie, czyli tak zwany wkład do kotła.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski. W tle dzieci i opiekunka w przedszkolu. O darmowych placówkach przeczytasz na SE.
Autor: Skraba Paweł / Super Express, Shutterstock

Paweł Gulewski złożył ważną deklarację. Żadne miejskie przedszkole nie zostanie zamknięte

Dla Pawła Gulewskiego najważniejsze są dzieci. Nieraz w rozmowie z naszym dziennikarzem podkreślał, że Urząd Miasta pod jego kierownictwem nie będzie oszczędzał na oświacie. Teraz po raz pierwszy w historii Torunia od 1989 roku miejsc w przedszkolach jest więcej niż chętnych dzieci.

Mimo to Paweł Gulewski zapowiedział, że póki on jest prezydentem miasta, to żadne z 19 przedszkoli miejskich nie zostanie zlikwidowane.

- Mimo że jest mniej chętnych dzieci, przedszkola nie będą zamykane, aby rodzice nie musieli swoich pociech wozić na drugi koniec miasta do przedszkola, w którym akurat są wolne miejsca. Będziemy się ratować grupami mieszanymi - mówi nam Paweł Gulewski.

Prezydent Torunia spełnia wyborczą obietnicę. Rodzice zaoszczędzą nawet 160 zł miesięcznie

Jedną z obietnic, którą składał dwa lata temu w czasie kampanii wyborczej na łamach „Super Expressu”, obecny prezydent było to, że miejskie przedszkola będą darmowe. Nasi dziennikarze co jakiś czas przypominali prezydentowi o tej obietnicy. On mówił, że kadencja trwa pięć lat. Teraz zapowiedział, że miejskie przedszkola będą za darmo.

Rodzic przedszkolaka zyska na tym od 100 do nawet 160 złotych miesięcznie. W Toruniu rodzice będą płacić tylko za wyżywienie swoich pociech w przedszkolach. Jest to tak zwany wkład do kotła, czyli stawka żywnościowa. W każdym przedszkolu rodzice mogą ją ustalić samodzielnie.

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