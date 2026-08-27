Pogoda dla Torunia na weekend 28-30 sierpnia

Nadchodzący weekend w Toruniu przyniesie mieszkańcom prawdziwą pogodową huśtawkę. Po bardzo ciepłym i suchym początku nastąpi gwałtowne załamanie aury, by na koniec weekendu znów powróciły wyższe temperatury. Kluczowa okaże się sobota, która pod względem pogody będzie najsłabszym dniem.

Ciepły, ale wietrzny piątek

Weekend rozpocznie się w Toruniu bardzo przyjemną, letnią temperaturą. W piątek termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 26 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 14 stopni. Mimo dużej ilości chmur na niebie, tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Warto jednak zwrócić uwagę na dość silny wiatr, którego prędkość osiągnie blisko 6 m/s.

Sobota przyniesie załamanie pogody

W sobotę aura zmieni się diametralnie. Będzie to najchłodniejszy i jedyny deszczowy dzień weekendu w Toruniu. Temperatura maksymalna spadnie aż o kilka stopni i wyniesie zaledwie 19°C. Dodatkowo prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą utrzymywać się przez część dnia. Noc z soboty na niedzielę będzie nieco cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Słoneczna i ciepła niedziela na koniec weekendu

Niedziela przyniesie zdecydowaną poprawę pogody i powrót wysokich temperatur. Termometry ponownie wskażą wartości zbliżone do tych z piątku, czyli około 26 stopni Celsjusza. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Wiatr utrzyma się na podobnym, umiarkowanym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 4 m/s. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 16 stopni.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Zmienna pogoda sugeruje dobre zaplanowanie wolnego czasu. Ciepłe i bezdeszczowe warunki w piątek oraz niedzielę będą sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. To doskonały moment na długie spacery, wycieczki rowerowe czy po prostu relaks w miejskich parkach. Z kolei chłodniejsza i deszczowa sobota to idealna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić muzea i galerie lub spędzić czas w domu przy dobrej książce czy filmie.

Dane pogodowe: OpenWeather