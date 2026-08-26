Znana posłanka dostała termin wizyty u dentysty na 2038 rok. Grzmi o skandalu

Iwona Michałek zrobiła karierę polityczną

Iwona Michałek to znana postać w Toruniu. Najpierw była w Platformie Obywatelskiej. Potem była radną Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze później związała się z ugrupowaniem Jarosława Gowina. Do sejmu dostała się dwa razy, startując z listy PiS. W ostatnich wyborach parlamentarnych próbowała do sejmu dostać się z listy Trzeciej Drogi. Nie udało się. Potem próbowała swoich sił w polityce lokalnej. Startowała do Rady Miasta Torunia z bezpartyjnego komitetu Michała Zaleskiego.

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"Może mnie zapisać na 2038 rok". Sprawdziliśmy, czy to możliwe

Teraz można powiedzieć, że Iwona Michałek jest "przeciętnym obywatelem Polski". To co ją spotkało, gdy próbowała dostać się do dentysty w Toruniu, opisała na swoim profilu na Facebooku. Oto treść jej wpisu.

- To co się dzieje w służbie zdrowia to prawdziwy skandal! Dzisiaj zadzwoniłam do rejestracji w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu i chciałam aby zapisano mnie na leczenie zachowawcze. Zadowolona pani rejestratorka powiedziała mi, że może mnie zapisać na 2038 rok! Płacę składki zdrowotne od kilkudziesięciu lat, pracuję, płacę podatki, jestem polską obywatelką. Nigdy nie korzystałam z usług stomatologa z NFZ, bo tak jakoś mnie przyzwyczajono, że stomatologia z NFZ w Polsce nie istnieje - grzmi była posłanka Iwona Michałek (wpis zamieszczamy pod artykułem).

Dziennikarz "Super Expressu" sprawdził, czy rzeczywiście do Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu są tak gigantyczne kolejki. Pani z rejestracji poinformowała reportera "SE" o terminach na rok 2038! Wszystko się potwierdziło.

Nikomu wieku nie wypominamy, ale w 2038 roku Iwona Michałek będzie miała 82 lata. - Życzę jej dużo zdrowia - pomyślał od razu autor tekstu.

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