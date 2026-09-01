Szaleńcza ucieczka przed policją. Jedno zdjęcie mówi wszystko

Wąbrzeźno: Uciekał przed policją, skończył na drzewie

Oficer prasowy KPP w Wąbrzeźnie, podkom. Krzysztof Świerczyński poinformował nas, że 30 sierpnia, po godz. 16:00 w centrum Wąbrzeźna policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli Audi, którego kierujący ruszył z piskiem opon i zaczął wykonywać niebezpieczne manewry na drodze. - Funkcjonariusze postanowili zatrzymać ten pojazd do kontroli, jednak kierujący na widok i dźwięk sygnałów radiowozu gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać - przekazał podkom. Świerczyński.

- Policjanci podjęli pościg, a w ich stronę skierowano pozostałe patrole znajdujące się w okolicy. Kierujący samochodem mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, popełniając szereg wykroczeń po drodze. Po kilkunastu kilometrach w miejscowości Osieczek stracił panowanie na autem i z impetem uderzył w przydrożne drzewo - zrelacjonował oficer prasowy wąbrzeskiej komendy.

26-latek z Dębowej Łąki ma kolejne kłopoty

Funkcjonariusze nie tracili czasu. Natychmiast pobiegli do rozbitego samochodu, po czym udzielili pomocy przedmedycznej i wezwali na miejsce karetkę pogotowia oraz Straż Pożarną. Ddopiero przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego możliwe było uwolnienie rannego kierowcy z zakleszczonego auta.

- Za kierownicą Audi siedział znany policjantom 26-letni mieszkaniec gminy Dębowa Łąka, kierujący samochodem wbrew 4-letniemu zakazowi, który nałożono na niego za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, dlatego pobrane zostały od niego próbki krwi na obecność alkoholu i środków odurzających. Ranny kierowca przewieziony został do szpitala. Kiedy tylko stan jego zdrowia pozwoli, usłyszy zarzuty nie zatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania wbrew zakazowi oraz popełnienia licznych wykroczeń drogowych - wyjaśnił podkom. Świerczyński.

Od wyników badań krwi zależeć będzie czy usłyszy dodatkowy zarzut za kierowanie w stanie nietrzeźwości. - Grozi mu teraz do 5 lat więzienia, wysoka grzywna, a nawet dożywotni zakaz kierowania - podsumował oficer prasowy KPP Wąbrzeźno.

Galeria ze zdjęciami: Ucieczka przed policją zaczęła się w Wąbrzeźnie. Skończyła na drzewie

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