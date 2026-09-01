13-latek na hulajnodze wjechał w Audi. Trafił do szpitala

Niebezpieczny incydent miał miejsce po godzinie 18.00 na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Św. Marka w Miasteczku Śląskim. Nastolatek poruszający się na hulajnodze elektrycznej wjechał prosto w samochód osobowy. Chłopiec doznał obrażeń, wymagających opieki medycznej.

Zgłoszenie o wypadku błyskawicznie trafiło do dyżurnego policji. Na wskazane skrzyżowanie zadysponowano patrol drogówki. Funkcjonariusze przystąpili do zabezpieczenia terenu, a następnie zajęli się zbieraniem informacji i ustalaniem przyczyn zderzenia.

Ze wstępnych relacji mundurowych wynika, że 13-latek wykonał nieprawidłowy manewr na skrzyżowaniu. W konsekwencji uderzył w burtę osobowego Audi. Za kierownicą samochodu siedział 39-letni mieszkaniec Miasteczka Śląskiego.

W wyniku kolizji nastolatek odniósł obrażenia, co skutkowało wezwaniem służb ratunkowych. Oprócz policji na miejscu interweniowała straż pożarna oraz zespół ratownictwa medycznego. Chłopca zabrano na dalsze badania do placówki medycznej.

Mundurowi poinformowali, że uczestnicy kolizji byli trzeźwi w momencie zdarzenia. Ponadto, 13-latek posiadał odpowiednie zabezpieczenie podczas jazdy – miał na sobie kask.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Policja ustala, co dokładnie się wydarzyło w Miasteczku Śląskim

To nie koniec pracy dla służb. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, w oparciu o zgromadzony na miejscu kolizji materiał dowodowy, będą starali się zrekonstruować szczegółowy przebieg incydentu.

Głównym zadaniem śledczych będzie ustalenie techniki jazdy nastolatka przed samym uderzeniem w samochód. Istotne jest zrozumienie, w jakich okolicznościach 13-latek znalazł się w kontakcie z pojazdem na skrzyżowaniu.

Przypadek ten, choć na szczęście bez tragicznych następstw, dobitnie pokazuje, że o wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej nietrudno. Brak należytej ostrożności to najczęstsza przyczyna takich zdarzeń.

Hulajnoga elektryczna to nie zabawka dla dzieci

Stróże prawa nieustannie apelują o rozsądek i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Hulajnoga elektryczna to pełnoprawny pojazd i kierowanie nią wymaga znajomości podstawowych przepisów drogowych.

Policja zwraca uwagę, że rodzice odgrywają kluczową rolę w edukacji swoich pociech. Powinni oni bezwzględnie upewnić się, czy młody użytkownik zna zasady bezpiecznego zachowania na drodze, zanim oddadzą mu do dyspozycji ten środek transportu.

Odpowiednie przygotowanie dziecka to podstawa. Brak znajomości przepisów, błąd w technice jazdy czy zwykła nieuwaga często bywają powodem nieszczęśliwych wypadków z udziałem małoletnich.

Kolizja z Miasteczka Śląskiego stanowi dowód na to, że lekceważenie bezpieczeństwa bywa kosztowne. Nawet krótka trasa może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza przy braku uwagi na skrzyżowaniach i w obecności innych pojazdów.

Służby powtarzają to z naciskiem: bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu. Wzajemny szacunek i ostrożność to klucz do unikania takich zdarzeń.