Projekt Bartłomieja Zylli w Tarnowskich Górach. Zeszło 200 km włóczki

Stworzenie tej gigantycznej formy wymagało zużycia niewyobrażalnej ilości materiału. Twórcy zaangażowani w to przedsięwzięcie wykorzystali dystans włóczki, który mógłby bez problemu połączyć Wrocław z Tarnowskimi Górami, tworząc jedną, bardzo długą linię.

Zamiast mierzyć odległości na mapie, uczestnicy przerobili ten zapas na setki drobnych fragmentów, które ostatecznie połączono w wielką, włóczkową formę. Rozciągająca się na przestrzeni przekraczającej 100 metrów kwadratowych konstrukcja całkowicie pokryła historyczną pergolę zlokalizowaną w Parku Miejskim.

Finalny efekt nie jest zasługą wyłącznie pojedynczego twórcy. To wspólne osiągnięcie grupy ludzi, którzy przez długie miesiące starannie szyli, dziergali i splatali przygotowane detale.

– Nie widzi się po prostu materiału – widzi się setki godzin wspólnej pracy i niesamowitej energii – mówi Bartłomiej Zylla, pomysłodawca i autor projektu.

Główna wizja tego przedsięwzięcia to autorski pomysł Bartłomieja Zylli. Inicjatywa o nazwie „Wpleceni w historię” okazała się bezkonkurencyjna w konkursie „Synergia pomysłów” organizowanym przez Tarnogórskie Centrum Kultury, a sędziowie nie mieli najmniejszych wątpliwości co do jej zwycięstwa.

– Chcieliśmy ubrać tę historyczną, ponad 30-metrową, lekko zapomnianą konstrukcję w żywą tkankę społeczną – tłumaczy Zylla.

Omawiana konstrukcja parkowa istnieje w przestrzeni miejskiej od wielu dekad i nie została wzniesiona wyłącznie na cele tej akcji. Dzięki włóczkowej inicjatywie ten zabytkowy obiekt zyskał jednak tymczasowo całkowicie nowy charakter.

Seniorzy, młodzież i więźniowie. Włóczkowa akcja podbiła wakacje

Kompletowanie wszystkich części trwało wiele miesięcy, a spotkania warsztatowe prowadzono między innymi w salach Tarnogórskiego Centrum Kultury oraz w opatowickiej filii. Akcja błyskawicznie przeniosła się z budynków instytucji do przestrzeni prywatnej uczestników.

Mieszkańcy kontynuowali dzierganie w swoich domach, w trakcie podróży kolejowych, a nawet podczas letnich wyjazdów urlopowych. Aby zintegrować społeczność, twórcy akcji promowali w mediach społecznościowych specjalny hasztag #ZabierzMotekNaWakacje.

W realizację zaangażowały się osoby z najróżniejszych grup wiekowych i społecznych z terenu Tarnowskich Gór. Swoje włóczkowe kwadraty dostarczyli uczniowie, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pensjonariusze lokalnego Domu Pomocy Społecznej oraz więźniowie z tamtejszego Aresztu Śledczego.

Choć trudno precyzyjnie zliczyć wszystkich zaangażowanych, na specjalnej tablicy pamiątkowej uwzględniono ostatecznie niemal 200 nazwisk i grup.

Wyprodukowanie tysięcy pojedynczych elementów stanowiło tylko wstęp do właściwego zadania. Prawdziwe trudności zaczęły się na etapie wiązania i zszywania tych różnorodnych pasów oraz kwadratów w jedną, spójną instalację wielkoformatową.

Proces łączenia tekstylnych kawałków koordynowała Anna Pudełko-Baryła, wokół której szybko zgromadziły się wolontariuszki chętne do pomocy przy żmudnym zszywaniu.

– Fizyczne zszycie setek różnorodnych elementów w gigantyczne flagi to tytaniczna praca – podkreśla Bartłomiej Zylla. Jak dodaje, trzeba było działać pod presją czasu, aby ze stosu pojedynczych elementów powstała spójna całość.

Górnicza historia Tarnowskich Gór w kolorach instalacji

Całość kompozycji opiera się na oficjalnych barwach Tarnowskich Gór, czyli na zestawieniu koloru białego, żółtego oraz czarnego. Ciemne elementy mają stanowić bezpośrednie nawiązanie do bogatych tradycji górniczych tego regionu.

Autor koncepcji bardzo świadomie wytypował pergolę jako miejsce docelowe ekspozycji.

– To obiekt, który wszyscy mijają i nikt nie widzi – architektonicznie żywy, ale w codziennej percepcji przeźroczysty – mówi Zylla.

Gotowe dzieło ma zmusić spacerowiczów do uważniejszego spojrzenia na ten, wydawałoby się, zupełnie pospolity fragment parku. Kluczowym argumentem za wyborem tej lokalizacji był charakter pergoli pełniącej funkcję przechodniego tunelu.

– To dosłowny tunel, przejście, a przy 500-leciu chodzi właśnie o przejście przez historię – tłumaczy autor projektu.

Z tego powodu projekt „Wpleceni w historię” nie jest wyłącznie zwykłą ozdobą wizualną. Pełni on rolę metafory lokalnej społeczności, która na przestrzeni lat wspólnie buduje dziedzictwo Tarnowskich Gór.

Odsłonięcie instalacji 22 sierpnia

Inicjatorzy akcji nie skupiali się na chęci pobicia jakichkolwiek dotychczasowych rekordów. Mimo że rozmiary gotowej formy budzą ogromny podziw, jej twórca stanowczo odcina się od nazywania jej najpotężniejszą w skali kraju czy kontynentu.

– Nie startujemy po rekordy. Nie znamy podobnej realizacji na tę skalę w regionie, ale dla nas liczy się nie długość, tylko liczba rąk, które ją zrobiły – podkreśla Bartłomiej Zylla.

Główny nacisk położono na aspekt budowania wspólnoty. Przy tworzeniu tego dzieła pracowały ze sobą osoby, które w normalnych, codziennych warunkach prawdopodobnie nigdy nie spotkałyby się przy jednym stole roboczym.

Uroczyste zaprezentowanie włóczkowej pergoli „Wpleceni w historię” zaplanowano na sobotę, 22 sierpnia, na godzinę 11. Ekspozycja w Parku Miejskim przetrwa aż do 1 listopada 2026 roku, co celowo pokrywa się z datą nadchodzącego święta miasta, czyli słynnych wrześniowych Gwarków.

Zważona w suchych warunkach konstrukcja osiąga masę kilkudziesięciu kilogramów. Za tą fizyczną wagą kryją się jednak niebagatelne 200 kilometrów wykorzystanej włóczki, niezliczone godziny zespołowej pracy oraz wielki wkład setek zaangażowanych tarnogórzan, dodających cegiełkę do historii swojej miejscowości.