Głośno o nim było w całej Polsce. Rolnik ujawnia, co wydarzyło się przed jego domem

Martyna Urban
Konsultacja: Martyna Urban
Dariusz Brombosz
2026-08-20 19:46

Zniszczył nowiutką nawierzchnię na ulicy Rybackiej w gliwickiej Ostropie ciągnikiem, po czym wylądował w areszcie, a ostatecznie dostał policyjny dozór. Historia Józefa M. zyskała rozgłos w całym kraju. Mężczyzna nie zmienia jednak swojego stanowiska i twardo obstaje przy swoim. Twierdzi, że trasa powstała na jego prywatnym terenie i zapowiada walkę do samego końca. „Domagam się sprawiedliwości, żeby prawo własności było rzeczywiście prawem własności” – przekazał dziennikarzom Radia ESKA.

Rolnik Józef M. tyłem patrzy na pole. Obok wstawka ze zniszczoną drogą w Gliwicach. O konflikcie przeczytasz na SE.
Autor: Archiwum prywatne; Serg Grbanoff/ Shutterstock

Józef M. zniszczył ulicę Rybacką. Mężczyzna przekonuje, że bronił prywatnej ziemi

Konflikt o fragment trasy zlokalizowanej w gliwickiej Ostropie ciągnie się od wielu lat. To w tym miejscu Józef M. użył traktora do zniszczenia około dwustu metrów świeżej nawierzchni. Wideo dokumentujące ten czyn natychmiast obiegło sieć, a o rolniku ze Śląska pisały redakcje w całym kraju.

Od samego początku sprawca zamieszania zapewnia, że jego celem nie była dewastacja mienia publicznego. Mężczyzna uważa, że inwestycja drogowa została zrealizowana na jego prywatnej działce, a urzędnicy zajęli ten teren w sposób niezgodny z przepisami.

– Oni mnie bezprawnie na moim gruncie kopali, robili coś samowolnie – przekonuje Józef M.

Przedstawiciele magistratu prezentują zgoła odmienną wersję wydarzeń i powołują się na papiery geodezyjne. Według oficjalnych urzędowych akt, sporny obszar od ćwierćwiecza należy do miasta.

Stan prawny został uregulowany w 2001 roku – potwierdził 10 sierpnia Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Bohater afery całkowicie odrzuca te tłumaczenia. W jego opinii dokumentacja przedstawiana przez pracowników magistratu nie dowodzi w sposób ostateczny kwestii własności gruntu.

– Nie ma drogi, tam w ogóle. Tam jest w środku Rybackiej 40 centymetrów ich drogi, a reszta jest moją własnością – mówi.

Józef M. zaznacza, że wielokrotnie alarmował o problemie odpowiednie służby, a sprawa w minionych latach była już nawet przedmiotem postępowań sądowych.

– Domagam się sprawiedliwości, żeby prawo własności było rzeczywiście prawem własności, a nie jakimiś przepychankami – mówi.

Rolnik zaorał świeży asfalt
Galeria zdjęć 10

Rolnik trafił do aresztu. Obecnie ma policyjny dozór

Radykalny krok rolnika pociągnął za sobą bardzo surowe restrykcje. Po incydencie z pługiem sprawca został ujęty przez organy ścigania, a wymiar sprawiedliwości wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna przebywał w zamknięciu przez pewien czas, po czym zmieniono mu środek zapobiegawczy.

Aktualnie Józef M. znajduje się pod stałym dozorem policji. Zapewnia jednak, że sankcje karne w żaden sposób go nie złamią i nie zmuszą do ustępstw. Na pytanie, czy czuje skruchę i czy mógł załagodzić spór w łagodniejszy sposób, odpowiada głośnym powątpiewaniem w zasady państwa prawa.

– Czy jest w Polsce wymiar sprawiedliwości? – pyta.

Polecany artykuł:

Zniszczył nowy asfalt i trafił za kraty. Zaskakujący zwrot w głośnej sprawie ro…

Mieszkaniec Śląska przyznaje, że liczył się z ewentualnymi problemami po swoim czynie. „Normalnie, wiedziałem, że takie coś będzie. Ja byłem przygotowany na wszystko” – stwierdza bez ogródek.

Najbardziej dotkliwym elementem całej procedury miał być dla niego brak wglądu w kluczowe akta sprawy oraz dokumentację, którą traktuje jako fundamentalną dla udowodnienia swoich racji w tym sporze.

Mężczyzna nie składa broni i zapowiada kolejne batalie urzędowe. Twierdzi, że ma już gotowe pisma, które planuje wysłać między innymi do Kancelarii Prezydenta RP. W swojej wypowiedzi napomknął także o zaangażowaniu adwokata, który specjalizuje się w sprawach kierowanych przed Trybunał Europejski.

Józef M. chce nagłośnić aferę. W tle badanie psychiatryczne i pogróżki

Rolnik deklaruje, że będzie sukcesywnie upubliczniał kolejne dowody w tej batalii. Utrzymuje, że chce obnażyć przed społeczeństwem wszelkie bezprawne działania urzędników, jakich rzekomo dopuszczono się w tej sprawie.

– Będzie pan za chwilę wszystko słyszał i wszystko widział w telewizji, co będzie. To, co oni zrobili – zapowiada w rozmowie z reportem radia ESKA.

Jednocześnie rolnik stanowczo zaznacza, że główną osią całego tego sporu była, jest i będzie wyłącznie kwestia prawa do posiadania ziemi.

Wokół wydarzeń w Ostropie narosło mnóstwo napięć. Rolnik wyznaje, że spotkał się z surową krytyką ze strony społeczności, choć odrzuca tezę o rzekomym zaszczuciu. Zrelacjonował również mrożący krew w żyłach incydent ze swojego podwórka. Według jego słów, nieznany sprawca podrzucił mu przed wejściem szubieniczny sznur.

– Pokazałem dzisiaj koleżance, że już mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił – mówi.

Poszkodowany nie ma pewności, kto może stać za tym okrutnym żartem. Ufa jednak, że sprawca zostanie zidentyfikowany dzięki zapisom z pobliskiego monitoringu.

– Po kamerach to wiadomo, kto tam chodził – mówi.

Polecany artykuł:

Przełom w sprawie najsłynniejszego rolnika w Polsce. Po kilku dniach opuścił ar…

Józef M. wprost przyznał się do tego, że został poddany specjalistycznym badaniom psychiatrycznym. Jak sam informuje, wizyta u specjalisty miała miejsce w dniu udzielania wywiadu. Bohater głośnej afery szczerze wyznaje, że całe zamieszanie sporo go kosztuje, ale nie widzi powodu do rezygnacji z walki o własne dobre imię i ojcowiznę.

– To byłby jeden telefon i sprawa załatwiona – uważa.

Batalia o gliwicką ulicę daleka od finału

Walka rolnika z miejskim aparatem to zdecydowanie jeden z najgłośniejszych tematów w regionie w ostatnim czasie. Zniszczenie nowej jezdni zapewniło mu sławę w całej Polsce, jednak absolutnie nie doprowadziło do ostatecznego rozstrzygnięcia ciągnącego się od lat konfliktu o status własnościowy parceli.

Józef M. twardo zapowiada dalszą batalię na szczeblu prawnym i pragnie ostatecznego wyjaśnienia sytuacji. Urzędnicy natomiast nie zważają na jego argumenty i upierają się przy swoim stanowisku w kwestii własności zniszczonej drogi.

Tylko jedna rzecz nie budzi w tej sprawie żadnych wątpliwości – zacięta kłótnia o ulicę Rybacką na pewno nie doczekała się jeszcze swojego zakończenia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GLIWICE
ROLNIK