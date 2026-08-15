Głośna historia gospodarza z Gliwic doczekała się niespodziewanego finału. Mężczyzna, który w zeszłym tygodniu wjechał ciężkim sprzętem na nową drogę, odzyskał wolność i opuścił celę, a prokuratura zdecydowała się na modyfikację zarzutów.

Powodem takiej decyzji śledczych było ponowne oszacowanie kosztów zniszczonej infrastruktury. Dodatkowe analizy biegłych wykazały definitywnie, że wyrządzone szkody zamknęły się w kwocie niższej niż 200 tysięcy złotych.

Właśnie ta granica finansowa ma w polskim prawie kluczowe znaczenie, ponieważ to ona definiuje zakwalifikowanie zdemolowanej infrastruktury jako mienie znacznej wartości.

Rolnik z Gliwic wjechał traktorem w świeży asfalt

Do incydentu doszło w środę, 7 sierpnia na terenie Gliwic. Zatrzymany wjechał swoim traktorem na dopiero co położoną masę bitumiczną, drastycznie rujnując efekt prac drogowców.

Zdarzenie to natychmiast wywołało ogromne zainteresowanie mediów. Sprawca trafił w ręce policji, a następnie został tymczasowo aresztowany, ponieważ początkowo organy ścigania zakładały dewastację mienia o bardzo dużej wartości.

Dzisiaj ta perspektywa prokuratury uległa całkowitej zmianie.

Iwona Rosprzak, pełniąca funkcję prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach, oficjalnie potwierdziła usunięcie zapisu o mieniu znacznej wartości z kwalifikacji czynu, co nastąpiło zaraz po zaktualizowaniu wyceny zniszczeń.

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Prokuratura o stratach poniżej 200 tys. zł

Kwota wyrządzonych szkód jest w tym postępowaniu absolutnie fundamentalna. Przepisy kodeksu karnego stanowią, że demolowanie mienia o znacznej wartości jest zagrożone wyrokiem nawet do dekady pozbawienia wolności, podczas gdy przy lżejszym wariancie tego przestępstwa górna granica wynosi zaledwie pięć lat.

Owe mienie znacznej wartości zaczyna się w świetle ustawy dopiero po przekroczeniu pułapu 200 tysięcy złotych.

Aktualny kosztorys dobitnie udowodnił jednak, że gliwicki incydent drogowy nie wygenerował aż tak gigantycznych kosztów.

W efekcie zmodyfikowano treść przedstawionych rolnikowi zarzutów, co z kolei sprawiło, że utrzymywanie rygorystycznej izolacji więziennej straciło jakiekolwiek podstawy prawne.

RPO bada areszt. Rolnik na wolności

Złagodzenie stanowiska śledczych skutkowało natychmiastowym zwolnieniem zatrzymanego. Surowy środek izolacyjny zastąpiono nadzorem wolnościowym.

Sama sprawa niemal od samego początku budziła gigantyczne kontrowersje w społeczeństwie. Zamknięcie rolnika za kratami wywołało falę oburzenia wśród komentatorów, którzy publicznie kwestionowali proporcjonalność podjętych przez wymiar sprawiedliwości decyzji.

Temat ten przyciągnął nawet uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich. Katowicki pełnomocnik urzędu z własnej inicjatywy rozpoczął procedurę sprawdzającą, czy aparat państwowy nie złamał w tym przypadku podstawowych praw człowieka.

Obecnie sytuacja prawna oskarżonego uległa radykalnej poprawie. Z jego akt wykreślono zarzut wyrządzenia ogromnych szkód, a on sam z powrotem cieszy się wolnością.

Mimo to dochodzenie trwa nadal, a funkcjonariusze wciąż kompletują materiał dowodowy w sprawie pociągnięcia podejrzanego do odpowiedzialności finansowej za ruinę nawierzchni.