Rozróba w samym sercu Zabrza doczekała się błyskawicznej reakcji organów ścigania. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z miejskiej komendy namierzyli i ujęli dwóch mieszkańców Rydułtów w wieku 17 oraz 20 lat, ponieważ mieli oni brać czynny udział w ulicznych zamieszkach na ulicy Wolności.

Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że zatrzymani są ściśle powiązani ze środowiskiem kibicowskim Górnika Zabrze, a dokładniej z chuligańską grupą znaną jako Młoda Torcida. Mundurowym udało się rozpoznać ich personalia podczas szeroko zakrojonych czynności podjętych tuż po zdemolowaniu gastronomicznego lokalu.

Atak na pizzerię w Zabrzu. Pseudokibice rzucali przedmiotami

W minioną środę w okolicach godziny 21.00 przed wejściem do jednej z pizzerii na ulicy Wolności zebrał się kilkudziesięcioosobowy, agresywny tłum. Z policyjnych raportów jasno wynika, że napastnicy mieli zasłonięte twarze i brutalnie demolowali restaurację, ciskając w jej stronę rozmaitymi, ciężkimi przedmiotami.

W momencie ataku wewnątrz lokalu przebywała grupa obywateli Węgier. Świadkowie niebezpiecznego zajścia relacjonowali później mundurowym, że chuligani wyraźnie szukali fizycznej konfrontacji z zagranicznymi gośćmi znajdującymi się w pizzerii.

Zajście przybrało bardzo gwałtowny obrót i doprowadziło do potężnych uszkodzeń cudzego mienia. Właściciele zdemolowanej pizzerii wstępnie oszacowali straty na blisko 30 tysięcy złotych.

Bezpośrednio po tym incydencie śledczy natychmiast ruszyli do akcji, aby jak najszybciej wyłapać wandalizujących agresorów. Stróże prawa skrupulatnie przeglądali zabezpieczone materiały dowodowe, żeby bezbłędnie wytypować tożsamość wszystkich chuliganów zaangażowanych w zniszczenie lokalu.

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Zmasowane policyjne działania przyniosły owoce w postaci szybkiego ujęcia pierwszych agresorów. Zatrzymani to 17- i 20-letni obywatele Rydułtów, którzy według śledczych brali bezpośredni udział w środowych atakach na obcokrajowców. Mężczyźni będą teraz odpowiadać za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia, a także za celowe zniszczenie mienia.

Kryminalni nie poprzestali jednak wyłącznie na wręczeniu odpowiednich zarzutów, lecz od razu doprowadzili podejrzanych do prokuratury. Złożono tam oficjalny wniosek o odizolowanie obu mężczyzn w areszcie tymczasowym.

Służby mundurowe nie zwalniają tempa i nieustannie analizują kolejne, nowo odkryte wątki tej sprawy. Funkcjonariusze wciąż kompletują niezbędny materiał dowodowy i głośno zapowiadają, że w najbliższym czasie za kratki trafią też inni zadymiarze.

Teraz głównym celem śledczych będzie precyzyjne odtworzenie całego przebiegu demolki przy ulicy Wolności oraz przypisanie konkretnych ról poszczególnym sprawcom. Policjanci chcą dokładnie zweryfikować stopień zorganizowania grupy i sprawdzić, czy wszyscy rzucający przedmiotami działali w z góry zaplanowanym porozumieniu.