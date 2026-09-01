Zaginął Witold Płóciennik! Co ustalono? Policja wciąż szuka 56-letniego operatora filmowego

Witold Płóciennik zaginął. Brak kontaktu od kilku dni

Wieści o tym, że Witold Płóciennik, uznany i ceniony operator filmowy, zaginął, pojawiły się w mediach społecznościowych Policji Sulęcin 31 sierpnia. Na początku podano opis zaginionego i wystosowano apel o pomoc, a przede wszystkim przekazywanie wszelkich informacji wprost na numer Komendy Powiatowej Policji, która zajmuje się poszukiwaniami.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie prowadzą poszukiwania zaginionego: Witolda Płóciennika. Wiek: 56. Wzrost: 185 cm. Cechy charakterystyczne: broda koloru siwego, brak włosów na głowie, krępa sylwetka, plecak koloru ciemnozielonego (moro), ubrany w krótkie spodenki koloru niebieskiego, długie ciemne skarpetki z jasnym wzorem. Ostatnio widziany: w rejonie jeziora Lubiąż w Lubniewicach. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, prosimy o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

Mniej więcej 10 godzin później na facebookowym profilu Policji Sulęcin pojawił się kolejny wpis. Opublikowano zdjęcia z akcji i opisano działania nie tylko policji, ale i innych służb. Okazuje się, że w poszukiwania zaangażowali się ratownicy oraz ochotnicy. W akcji uczestniczą m.in. policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady oraz pies tropiący. Z Płóciennikiem nie ma kontaktu już od kilku dni!

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Co wiadomo?

Jak donosi serwis Gorzowianin, Płóciennik był ostatnio widziany w sobotę, 29 sierpnia, w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Według ustaleń jego samochód pozostał w centrum miejscowości. Mężczyzna miał udać się na obiad, a następnie wejść na ścieżkę prowadzącą wokół jeziora. Z trasy miał wysłać znajomym zdjęcie. To był ostatni znany kontakt z operatorem. Gdy nie pojawił się na planie filmowym w Gorzowie, rozpoczęto poszukiwania.

Od godzin porannych trwają intensywne poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika, który po raz ostatni był widziany w sobotę (29 sierpnia) w miejscowości Lubniewice. W działania zaangażowano znaczne siły i środki. Poszukiwania prowadzone są z lądu, wody oraz z powietrza. Wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady, a także specjalistyczne grupy i pies tropiący - przekazała policja.

Policjanci sprawdzają teren, a funkcjonariusze kryminalni ustalają okoliczności zaginięcia. Ratownicy wykorzystują specjalistyczny sprzęt do przeszukiwania akwenu. Z powietrza teren obserwuje policyjny śmigłowiec, a w trudno dostępne miejsca docierają quady.

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Kim jest Witold Płóciennik?

Witold Płóciennik to operator filmowy urodzony w 1970 r. w Zielonej Górze. Jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej łódzkiej szkoły filmowej oraz członkiem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC). Jako autor zdjęć pracował m.in. przy produkcjach:

"Ikar. Legenda Mietka Kosza" - za zdjęcia otrzymał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

"Zieja" - film przyniósł mu Nagrodę Główną w Konkursie Filmów Polskich na Camerimage

"Mistrz" - nominacja do Nagrody PSC oraz Orła za najlepsze zdjęcia.

W jego dorobku są również produkcje telewizyjne i seriale m.in. "Stulecie Winnych", "Klangor", "Ołowiane dzieci".

Wg serwisu Gorzów News Płóciennik pod koniec sierpnia miał pracować nad nową produkcją Netfliksa z Michałem Żurawskim w jednej z ról. Gdy okazało się, że zaginął, zdjęcia przerwano. Apel policji w sprawie zaginionego operatora przekazała na swoich profilach w mediach społecznościowych aktorka Aleksandra Popławska.

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