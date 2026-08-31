Zaginął Witold Płóciennik! Trwa akcja poszukiwawcza 56-letniego operatora filmowego

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-31 20:32

Witold Płóciennik, doskonały operator filmowy, zaginął podczas pracy nad nową kryminalną produkcją Netfliksa. Zdjęcia odbywają się w Gorzowie, ale właśnie zostały przerwane. Policja apelucje o pomoc, trwa akcja poszukiwawcza.

Zaginął Witold Płóciennik

Jak czytamy na facebookowym profilu policji w Sulęcinie, zaginął Witold Płóciennik. 56-latek jest cenionym operatorem filmowym. Pracował nad nową produkcją kręconą przez Netfliksa w Gorzowie. Ma 185 cm wzrostu, a cechy charakterystyczne mężczyzny to:

Broda koloru siwego, brak włosów na głowie, krępa sylwetka, plecak koloru ciemnozielonego (moro), ubrany w krótkie spodenki koloru niebieskiego, długie ciemne skarpetki z jasnym wzorem. Ostatnio widziany: w rejonie jeziora Lubiąż w Lubniewicach. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, prosimy o kontakt z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12. 

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Trwają poszukiwania Witolda Płóciennika

Jak donosi serwis Gorzów News, Płóciennik pracował właśnie w tym mieście na planie kryminalnej produkcji Netfliksa o roboczym tytule "Laky". Ma w niej grać Michał Żurawski, aktor znany z "Ołowianych dzieci", "Heweliusza", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" , a prywatnie były mąż Romy Gąsiorowskiej. Autorem zdjęć ostatniej z wymienionych produkcji jest Witold Płóciennik, który odpowiada też za zdjęcia do takich produkcji jak "Klangor", "Ołowiane dzieci", "Stulecie winnych".

Płóciennik działa w branży od 20 lat. W 2006 r. skończył studia na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. W 2019 r. dostał nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za "Ikara. Legendę Mietka Kosza", a rok później został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" w Toruniu za "Zieję".

Policja wciąż szuka operatora:

Szeroko zakrojone poszukiwania zaginionego 56-latka. Działania prowadzone są z lądu, wody i powietrza. Od godzin porannych trwają intensywne poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika, który po raz ostatni był widziany w sobotę (29 sierpnia) w miejscowości Lubniewice. W działania zaangażowano znaczne siły i środki. Poszukiwania prowadzone są z lądu, wody oraz z powietrza. Wykorzystywany jest policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady, a także specjalistyczne grupy i pies tropiący. Od rana funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie prowadzą intensywne działania mające na celu odnalezienie zaginionego 56-letniego mężczyzny. W poszukiwania zaangażowanych jest wielu policjantów, w tym funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy zajmują się również ustalaniem wszelkich okoliczności zaginięcia.

Policja podała, że w działaniach uczestniczą strażacy oraz ratownicy WOPR-u, a także ochotnicy, "którzy z własnej woli postanowili wspomóc działania służb".

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, zauważyłeś osobę odpowiadającą jego rysopisowi lub wiesz, gdzie mógł się udać – niezwłocznie skontaktuj się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie lub zadzwoń pod numer alarmowy 112. Każda informacja może mieć znaczenie i przyczynić się do odnalezienia zaginionego. Nie czekaj – przekaż ją Policji.

Do apelu policji przyłączyła się aktorka Aleksandra Popławska, która opublikowała komunikat na swoich profilach w mediach społecznościowych.

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