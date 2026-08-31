Polska odpowiedź na światowy hit. W obsadzie młode gwiazdy

Zapowiedzi twórców sugerują niezwykle dynamiczną akcję. Zgodnie z ich słowami na ekranie zagości „Intensywność, presja czasu, trudne decyzje i emocje, które nie kończą się wraz z kolejnym dyżurem”. Wspólna inicjatywa platformy Prime Video oraz Telewizji Polskiej nosi tytuł „SOR”. Widzowie trzymają kciuki, aby ostateczny rezultat skutecznie obronił się przed złośliwymi porównaniami do słynnego „The Pitt”.

Serial SOR na Prime Video i w TVP. Fabuła polskiej produkcji medycznej

Nadchodzący format zaprezentuje zupełnie nowe podejście do klasycznych opowieści o pracownikach szpitala. Akcja skupi się na niezwykle wyczerpującym oddziale ratunkowym, gdzie personel nieustannie walczy o przetrwanie pacjentów, spychając własne uczucia na dalszy plan. Twórcy gwarantują zgrabne połączenie wątków obyczajowych, dramatu oraz pełnego napięcia thrillera. Medyczna rzeczywistość zostanie ukazana przez pryzmat miejsca wymagającego błyskawicznych reakcji. W oficjalnym streszczeniu fabuły można przeczytać:

Sercem opowieści będzie historia Piotra Hajduka i Kasi Zawadzkiej. Kiedy widzieli się po raz ostatni, byli jeszcze młodymi ludźmi z zupełnie innymi planami na przyszłość. Po latach Piotr wraca już jako lekarz – świadomy swoich błędów i gotowy zawalczyć o to, co kiedyś stracił. Los ponownie stawia go obok Kasi – kobiety, która była miłością jego życia. Tym razem jednak ich relacja będzie musiała przetrwać w świecie, w którym trudno znaleźć nawet chwilę na rozmowę.

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Premiera serialu SOR. Kto znalazł się w obsadzie produkcji TVP?

W pierwszoplanowych rolach wystąpią Sonia Mietielica grająca wcześniej w „Skazanej” oraz Sebastian Dela znany z „#BringBackAlice”. Za kamerą stanęły reżyserki Sara Bustamante-Drozdek od serii „Piep*zyć Mickiewicza” wraz z Sylwią Rosak współtworzącą „Przyjaciółki”. Gotowe epizody trafią na antenę TVP2 oraz do serwisów Prime Video i TVP VOD. Skrypt opracowali Maciej Sobczyk od „Plebanii” i Zbigniew Zborowski z ekipy „Na sygnale”. Widzowie obejrzą dwanaście odcinków zaplanowanych na jesień tego roku.

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