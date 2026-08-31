Maja Komorowska pojawiła się na pogrzebie Wandy Traczyk-Stawskiej. Oddała hołd zmarłej!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-08-31 16:47

31 sierpnia pożegnano niezwykłą Polkę - Wandę Traczyk-Stawską, bohaterkę Powstania Warszawskiego, która zmarła niespełna dwa tygodnie wcześniej - 18 sierpnia. Dożyła sędziwego wieku 99 lat i do końca pozostawała aktywna. Hołd oddali jej politycy, ale też zwykli Warszawiacy. Wśród nich można było zauważyć Maję Komorowską, 88-letnią aktorkę, którą widzowie na pewno pamiętają z "Wesela" czy "Panien z Wilka".

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Tłumy przyszły oddać jej hołd w dniu ostatniego pożegnania

W poniedziałek 31 sierpnia pożegnano Wandę Traczyk-Stawską - legendarną uczestniczkę Powstania Warszawskiego, żołnierkę Armii Krajowej i jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób, które uczyły młodsze pokolenia, czym jest wojna. Miała 99 lat. Uroczystości o charakterze wyznaniowym i państwowym rozpoczęły się o godz. 13.30 w Kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Świątynia po brzegi wypełniła się żałobnikami. Przyszli bliscy Traczyk-Stawskiej, politycy, byli przedstawiciele władz, ale też zwykli mieszkańcy Warszawy, harcerze czy żołnierze. Nie zabrakło młodych osób, z którymi Wanda Traczyk-Stawska tak lubiła się spotykać.

Podczas mszy o zmarłej mówili m.in. abp Adrian Galbas i kard. Kazimierz Nycz. Podkreślano niezwykłą autentyczność zmarłej, odwagę i wierność własnym przekonaniom. Głos zabrał także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zwrócił uwagę na to, że Traczyk-Stawska nie tylko mówiła o swoich wartościach, ale konsekwentnie wcielała je w życie.

Pani Wanda nie miała masek, nie miała konformistycznych poglądów na różne okazje i nie mówiła każdemu tego, co by chciał usłyszeć. Nie występowała przed publicznością. Po prostu była. Miała jedną twarz, której zawsze uczciwie mogła spojrzeć w lustro i to powiedzieć. To luksus i komfort, o jakim wielu może jedynie pomarzyć - usłyszeli żałobnicy.

Wśród nich można było zauważyć także Maję Komorowską. 88-letnia aktorka oddała hołd starszej o 11 lat Traczyk. Na pogrzebie pojawiła się w granatowym stroju i szybko wtopiła w tłum. Komorowska to gwiazda takich produkcji jak "Wesele", "Panny z Wilka", "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Katyń", a ostatnio "Lalka".

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Pogrzeb Traczyk-Stawskiej. Pochowano ją 6 dni po siostrze

Po nabożeństwie urna została przewieziona na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski. To właśnie tam znajduje się rodzinny grób, w którym spoczęła bohaterka. W ostatniej drodze Wandy Traczyk-Stawskiej uczestniczył również jej słynny siostrzeniec, Jacek Wszoła. Matka sportowca, Kazimiera Wszoła, siostra Wandy, zmarła zaledwie kilka dni wcześniej i została pochowana na Cmentarzu Bródnowskim.

Na Cmentarz Ewangelicko-Augsburskim spoczywają Gabriela Kownacka i Małgorzata Braunek.

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Kim była Wanda Traczyk-Stawska?

Wanda Traczyk-Stawska już jako nastolatka zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Gdy zaczęła się II wojna światowa, była 12-letnią dziewczynką, a w czasie Powstania Warszawskiego miała zaledwie 17 lat. Jako łączniczka i strzelec walczyła pod pseudonimem "Pączek" (co napisano na urnie!). Została ranna, trafiła do niemieckiej niewoli, a po wojnie poświęciła życie pracy z dziećmi (była nauczycielką) oraz pielęgnowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim.

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