Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Jej siostra została pochowana zaledwie 6 dni wcześniej! To matka Jacka Wszoły

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Sześć dni przed śmiercią bohaterki Powstania Warszawskiego zmarła jej siostra

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia. Początek uroczystości żałobnych będzie miał miejsce w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Tam odprawione zostanie nabożeństwo żałobne. Później żałobnicy udadzą się na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej 54/58. "Część cmentarna" pogrzebu Wandy Tarczyk-Stawskiej rozpocząć ma się około godz. 15.30. Niewiele osób wie, że zaledwie sześć dni przed śmiercią bohaterki Powstania Warszawskiego i żołnierki Armii Krajowej zmarła jej o trzy lata młodsza siostra - Kazimiera Wszoła, której synem jest legendarny polski lekkoatleta - Jacek Wszoła, mistrz olimpijski w skoku wzwyż z 1976 roku. Pogrzeb siostry Wandy Traczyk-Stawskiej odbył się 25 sierpnia na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

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Kim była Kazimiera Wszoła, siostra Wandy Traczyk-Stawskiej?

Kazimiera Wszoła spoczęła w grobie ze swoim mężem - Romanem Wszołą. Obok znajduje się mogiła Bronisławy i Szczepana Traczyków, rodziców Wandy i Kazimiery. Kazimiera Wszoła zmarła sześć dni przed siostrą i sześć dni przed nią została pochowana. Siostra Wandy Traczyk-Stawskiej była mocno związana ze sportem nie tylko ze względu na syna. Kazimiera Wszoła przez lata pracowała jako nauczycielka WF, a także trenerka gimnastyki w CWKS Legia Warszawa. Jej mąż - Roman Wszoła - również uczył wychowania fizycznego, szkolił też lekkoatletów.

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Wanda Traczyk-Stawska i Kazimiera Wszoła miały też brata. Tadeusz Traczyk zginął podczas Powstania Warszawskiego w wieku 19 lat.

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