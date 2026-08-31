Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana nie nietypowym cmentarzu

W Polsce przywykliśmy do pogrzebów odbywających się na katolickich lub komunalnych nekropoliach. W przypadku legendy Powstania Warszawskiego, 99-letniej Wandy Traczyk-Stawskiej, która zmarła 18 sierpnia sytuacja będzie zgoła inna.

Jak przekazali bliscy po uroczystościach pogrzebowych w poniedziałek, 31 sierpnia Wanda Traczyk-Stawska spocznie na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. To zabytkowa nekropolia protestancka znajdująca się na warszawskiej Woli, przy ul. Młynarskiej 54/58. Spoczywa tam wiele wybitnych Polaków, m.in. dwie uwielbiane aktorki - Gabriela Kownacka (1952–2010) i Małgorzata Braunek (1947–2014).

Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy - znajduje się tam grób rodzinny Powstańczyni.

Co ciekawe, sześć dni przed siostrą w wieku 96 lat odeszła Kazimiera Wszoła z domu Traczyk. Kobiety nie zostaną jednak pochowane razem, pani Kazimiera spoczęła bowiem w innym rodzinnym grobie zlokalizowanym na rzymskokatolickim Cmentarz Bródnowski w Warszawie.

Wanda Traczyk-Stawska - kim była?

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie. Od 1942 roku brała czynny udział w akcjach małego sabotażu organizowanych w ramach struktur Szarych Szeregów.

Wanda zasłynęła przede wszystkim jako uczestniczka Powstania Warszawskiego, w którym brała udział w wieku 17 lat. Walczyła w nim w roli łączniczki i strzelca Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami „Atma” i „Pączek”. Po upadku zrywu w stoicy trafiła do niemieckich obozów jenieckich.

Po wojnie ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Do późnych lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o powstańcach, m.in. kierując Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

W ostatnich latach życia zabierała często publiczny głos w obronie wolności i wartości demokratycznych, zasłynęła m.in. z krytyki działalności rządów Zjednoczonej Prawicy i środowiska narodowców.

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej rozpocznie się w poniedziałek, 31 sierpnia o godz. 13.30 mszą świętą w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Po Mszy, około godz. 15.30, nastąpi odprowadzenie zmarłej do grobu rodzinnego na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

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