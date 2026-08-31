Dwóch nastolatków urządziło sobie ludzkie "safari"! Z wiatrówek ostrzeliwali namioty bezdomnych

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-31 9:12

Stołeczna komenda poinformowała o wstrząsającym incydencie. Młodzi napastnicy mieli urządzić sobie strzelaninę w rejonie mostu Świętokrzyskiego. Z wiatrówek ostrzeliwali namioty, w których mieszkali ludzie w kryzysie bezdomności. 39-letni mężczyzna, który zwrócił im uwagę, został trafiony. Policja zatrzymała dwóch młodych ludzi. Niedaleko domu jednego z nich znaleziono wiatrówkę.

Policjant prowadzi skutego kajdankami nastolatka obok radiowozu. O zatrzymaniu sprawców ataku przeczytasz na SE.
Autor: KSP/ Materiały prasowe
  • 39-latek został trafiony i miał cztery powierzchowne rany.
  • Policjanci zatrzymali 16- i 17-latka.
  • 17-latek usłyszał zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem i zakazami kontaktu oraz zbliżania się.
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W piątek (21 sierpnia) kilka minut przed godz. 16 policjanci interweniowali w rejonie mostu Świętokrzyskiego. Osoby przebywające w namiotach alarmowały, że grupa agresywnych młodych ludzi ostrzeliwuje ich z wiatrówek i wykrzykuje w ich stronę wulgaryzmy. Jeden z mężczyzn, 39-latek, miał zwrócić uwagę napastnikom. Wtedy według jego relacji został postrzelony przez jednego z chłopaków. Drugi również miał trzymać przedmiot przypominający broń. Po wszystkim cała grupa uciekła mostem w stronę Śródmieścia. Jeden z uczestników miał na głowie kominiarkę!

Cztery rany i śrut przy namiotach

39-latek miał cztery powierzchowne rany na ciele. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy zdecydowali o przewiezieniu poszkodowanego do szpitala. Pozostali mężczyźni przebywający w namiotach nie odnieśli obrażeń. Policjanci dokładnie ich przesłuchali. Przy namiotach znaleziono cztery okrągłe śruty. Żaden z namiotów nie miał jednak śladów uszkodzeń od śrutu. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła materiał dowodowy.

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Śledczy ruszyli tropem napastników. Przełom nastąpił w niedzielę rano. O godz. 8 policjanci zatrzymali na Białołęce 16-latka podejrzewanego o udział w zdarzeniu. Trzy godziny później, w rejonie galerii handlowej na Pradze-Północ, wpadł 17-latek. W pobliżu jego miejsca zamieszkania policjanci znaleźli wiatrówkę, którą nastolatek miał dzień wcześniej wyrzucić do śmietnika.

17-latek z zarzutami, 16-latek pod nadzorem kuratora

Udział 16-latka w zdarzeniu analizują policjanci zajmujący się przestępczością wśród nieletnich. O jego zatrzymaniu poinformowano sąd rodzinny i nieletnich. Sąd zdecydował o objęciu nastolatka nadzorem kuratora na czas postępowania. 17-latek usłyszał natomiast zarzut narażenia 39-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a także powodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to do trzech lat więzienia.

Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Nastolatek ma także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, a także zakaz kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania. Nie może również zbliżać się do miejsca, w którym przebywają osoby w kryzysie bezdomności w rejonie mostu.

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