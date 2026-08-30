W takich luksusach mieszka Iga Świątek w Nowym Jorku! Hotel już się pochwalił

Iga Świątek w The Plaza zamieszkała po raz pierwszy w trakcie US Open 2024. Rok temu też wybrała ten hotel i podobnie jest teraz. Kultowy The Plaza znajduje się blisko Central Parku.

- W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury - tłumaczyła Iga Świątek.

Iga Świątek mieszka w The Plaza. Luksusowy hotel w Nowym Jorku

The Plaza to 5-gwiazdkowy hotel. Korzystają z niego największe gwiazdy showbiznesu, przebywając w Nowym Jorku. Na stronie internetowej hotelu oraz w mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia Igi Świątek i wideo z ekskluzywnego spotkania polskiej gwiazdy z gośćmi luksusowego obiektu. Uczestniczył w nim również Carlos Alcaraz, który również w czasie US Open miesza w The Plaza. Iga Świątek często mieszka w luksusowych hotelach na zasadach reklamowego barteru. Promuje obiekt w mediach społecznościowych, co jest znakomitą reklamą. Podobnie zresztą jest w przypadku innych tenisowych gwiazd.

Zjawiskowa Iga Świątek i Carlos Alcaraz na imprezie w Nowym Jorku!

The Plaza znajduje się na 5th Avenue, tuż przy wejściu do Central Parku. Pokoje są luksusowe i przestronne, a hotel szczyci się łazienkami z armaturą pokrytą 24-karatowym złotem i prysznicem ze strumieniem deszczowym. Na miejscu działa restauracja The Palm Court, która jest jednym z najlepszych nowojorskich lokali serwujących podwieczorek. Goście mają także do dyspozycji ekskluzywne butiki oraz centrum odnowy biologicznej, które obejmuje SPA i całodobowe centrum fitness.

GALERIA: Iga Świątek w czasie US Open mieszka w kultowym The Plaza

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