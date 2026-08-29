Zjawiskowa Iga Świątek i Carlos Alcaraz na imprezie w Nowym Jorku!

Iga Świątek w czasie US Open mieszka w Nowym Jorku w kultowym luksusowym hotelu The Plaza, który znajduje się tuż obok Central Parku. - W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury - tłumaczyła Polka dwa lata temu, kiedy po raz pierwszy zamieszkała w The Plaza w czasie US Open. Rok temu i teraz znów postawiła na ten znany hotel

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The Plaza to 5-gwiazdkowy hotel. Korzystają z niego największe gwiazdy showbiznesu, przebywając w Nowym Jorku. Na stronie internetowej hotelu oraz w mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia Igi Świątek i Carlosa Alcaraza z imprezy, w której mogli uczestniczyć goście hotelu. Polka i Hiszpan gawędzili z nimi w czasie bankietu, a fani zwrócili uwagę na to, że obie tenisowe gwiazdy postawiły na pasujące do siebie czarne stylizacje.

Iga Świątek rywalizację w US Open zacznie meczem z Chinką Xiyu Wang. Wiadomo już, że to spotkanie zostanie rozegrane w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 1 polskiego czasu. Poniżej galeria zdjęć Igi Świątek i Carlosa Alcaraz z imprezy w hotelu The Plaza w Nowym Jorku.

GALERIA: Iga Świątek na imprezie w Nowym Jorku! Towarzyszył jej Carlos Alcaraz

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