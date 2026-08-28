Polska wicemistrzyni olimpijska po kryjomu rozwiodła się z żoną! Panie razem mają córkę

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-28 11:39

Wydawało się, że ten związek przetrwa wszystkie burze. A jednak miłość najwyraźniej się wypaliła. Jolanta Ogar, była wicemistrzyni olimpijska w żeglarstwie, rozwiodła się ze swoją hiszpańską żoną - Esperanzą Hill. Rozstanie nastąpiło po kryjomu. Dopiero teraz sportsmenka zdradziła prawdę o rozwodzie.

Jolanta Ogar żona, dziecko, rozwód

Jolanta Ogar i Katarzyna Zillmann to dwie najbardziej znane olimpijki ze środowiska LGBT. Obie panie wywalczyły srebrne medale podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Pierwsza w żeglarstwie, a druga - we wioślarstwie. Sportsmenki przez lata żyły w szczęśliwych związkach - Ogar wzięła nawet ślub z Hiszpanką Esperanzą Hill, a potem obie zostały mamami Hunter Nadziei. Z kolei Zillmann dzieliła życie z kajakarką Julią Walczak. Obecnie wioślarka związana jest z tancerką Janją Lesar, którą poznała w trakcie programu "Taniec z Gwiazdami". O ile o Katarzynie Zillmann regularnie jest głośno w plotkarskich portalach, o tyle o Jolancie Ogar długo było bardzo cicho. Teraz okazało się, że żeglarka jest już po rozwodzie. Zakończenie małżeństwa z Hill odbyło się po kryjomu. 

Tak wyglądał coming-out Jolanty Ogar-Hill. Prawda wyszła na jaw

Jolanta Ogar rozwiodła się z żoną. "Niektóre rozdziały kończą się po cichu"

Dopiero teraz Jolanta Ogar ujawniła prawdę o rozwodzie ze swoją byłą już żoną. Trzeba podkreślić, że panie rozstały się z wielką klasą, bez publicznego prania brudów. 

Gorące zdjęcie polskiej olimpijki lesbijki z ukochaną trafiło do sieci

Od dłuższego czasu jestem już po rozwodzie. Nie wszystko w życiu kończy się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale każdy koniec czegoś nas uczy. Z szacunku do wspólnych lat i przede wszystkim do mojej byłej żony, nie chcę wracać do tego, co było. Zostawiam przeszłość z wdzięcznością i idę dalej. Życzę jej z całego serca spokoju, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze

 - napisała w mediach społecznościowych Jolanta Ogar. 

Niektóre rozdziały kończą się po cichu. Z szacunkiem, wdzięcznością i spokojem. Czas iść dalej

- dodała wicemistrzyni olimpijska z Tokio. 

Galeria: Jolanta Ogar sportowo i prywatnie

Katarzyna Zillmann i Jolanta Ogar-Hill trzymają pamiątkowe etui w Toruniu. O rozwodzie żeglarki przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 10
Lesar o zmianach w "TzG". Tak mówi o związku z Zillmann!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Jolanta Ogar
KATARZYNA ZILLMANN