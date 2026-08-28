Polska wicemistrzyni olimpijska po kryjomu rozwiodła się z żoną! Panie razem mają córkę

Jolanta Ogar żona, dziecko, rozwód

Jolanta Ogar i Katarzyna Zillmann to dwie najbardziej znane olimpijki ze środowiska LGBT. Obie panie wywalczyły srebrne medale podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. Pierwsza w żeglarstwie, a druga - we wioślarstwie. Sportsmenki przez lata żyły w szczęśliwych związkach - Ogar wzięła nawet ślub z Hiszpanką Esperanzą Hill, a potem obie zostały mamami Hunter Nadziei. Z kolei Zillmann dzieliła życie z kajakarką Julią Walczak. Obecnie wioślarka związana jest z tancerką Janją Lesar, którą poznała w trakcie programu "Taniec z Gwiazdami". O ile o Katarzynie Zillmann regularnie jest głośno w plotkarskich portalach, o tyle o Jolancie Ogar długo było bardzo cicho. Teraz okazało się, że żeglarka jest już po rozwodzie. Zakończenie małżeństwa z Hill odbyło się po kryjomu.

Tak wyglądał coming-out Jolanty Ogar-Hill. Prawda wyszła na jaw

Jolanta Ogar rozwiodła się z żoną. "Niektóre rozdziały kończą się po cichu"

Dopiero teraz Jolanta Ogar ujawniła prawdę o rozwodzie ze swoją byłą już żoną. Trzeba podkreślić, że panie rozstały się z wielką klasą, bez publicznego prania brudów.

Gorące zdjęcie polskiej olimpijki lesbijki z ukochaną trafiło do sieci

Od dłuższego czasu jestem już po rozwodzie. Nie wszystko w życiu kończy się tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale każdy koniec czegoś nas uczy. Z szacunku do wspólnych lat i przede wszystkim do mojej byłej żony, nie chcę wracać do tego, co było. Zostawiam przeszłość z wdzięcznością i idę dalej. Życzę jej z całego serca spokoju, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze

- napisała w mediach społecznościowych Jolanta Ogar.

Niektóre rozdziały kończą się po cichu. Z szacunkiem, wdzięcznością i spokojem. Czas iść dalej

- dodała wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

Galeria: Jolanta Ogar sportowo i prywatnie

10