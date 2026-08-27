Biuściasta golfistka uczy gotować w stroju, który prawie nic nie zakrywa! Widzowie nie mogą się skupić

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-27 15:31

Zmysłowa golfistka Paige Spiranac to prawdziwy fenomen. Konto na Instagramie hojnie obdarzonej przez naturę golfistki śledzą ponad 4 miliony osób, a blondwłosa piękność regularnie zachwyca ich kolejnymi gorącymi zdjęciami. Tym razem wywołała prawdziwą sensację, wcielając się rolę nauczycielki gotowania. Oczywiście w skąpym stroju.

Paige Spiranac zaskoczyła fanów zamieniając pole golfowe na kuchnię. Gdy sezon golfowy wchodzi w końcówkę, seksowna golfistka zafundowała swoim licznym fanom lekcję gotowania. Zamiast pokazywać chwyt i postawę z kijem, Amerykanka zaprezentowała swoje umiejętności z miską i łyżką. 33-latka uchyliła rąbka tajemnicy swojego przepisu na jogurt.

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Zjawiskowa Paige w kuchni zaprezentowała się fanom w obcisłym sportowym biustonoszu oraz niebieskich spodenkach gimnastycznych. Na wideo pojawiła się bez ostrego makijażu, z rozpuszczonymi włosami, prezentując naturalne piękno. Fani byli zachwyceni, choć niektórzy przyznali, że byli rozkojarzeni. „Przepraszam, nie mogłem się skupić. O czym ona mówiła?” - stwierdził jeden z nich.

GALERIA: Gorąca golfistka Paige Spiranac uczy gotować w skąpym stroju

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Paige Spiranac od najmłodszych lat trenowała gimnastykę, jednak kontuzja kolana w wieku 12 lat skierowała ją w stronę golfa. Szybko okazało się, że ma talent – zdobywała juniorskie tytuły, otrzymała stypendium sportowe na uniwersytecie i grała w pierwszej dywizji NCAA. W 2016 roku wygrała nawet swój pierwszy profesjonalny turniej, ale ciągła krytyka ze strony konserwatywnego środowiska golfowego okazała się zbyt dużym ciężarem. Po zakończeniu kariery skupiła się na mediach społecznościowych.

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