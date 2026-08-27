Horror w Nepalu. Odnaleziono zwłoki 362 osób. 1300 zaginionych!

Himalaje wstrząśnięte: gigantyczna fala tsunami i gwałtowne powodzie błyskawiczne spustoszyły Nepal i Tybet, wywołując globalny niepokój.

Bilans tragedii rośnie: odnaleziono setki ciał, a ponad 1300 osób, w tym zagraniczni turyści, wciąż jest zaginionych po kataklizmie.

Poznaj szokujące kulisy tej katastrofy i dowiedz się, czy wśród zaginionych są Polacy oraz co było przyczyną tej apokaliptycznej fali.

Rośnie bilans ofiar dramatu w Nepalu. Co z turystami?

Nagrania z uderzenia gigantycznej fali tsunami, jaka w środę spustoszyła między innymi Nepal, mrożą krew w żyłach. Horror trwa! "Co najmniej 359 osób zginęło w wyniku gwałtownej powodzi, która w środę nawiedziła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu" – poinformowała w czwartek nepalska policja. Łączny bilans kataklizmu, wliczając osoby zabite po stronie chińskiej, wzrósł do 362 ofiar śmiertelnych. Nie ma jednak złudzeń, że ofiar będzie o wiele więcej, bo za zaginionych uznaje się ponad 1300 osób. "Co najmniej 66 osób doznało obrażeń wymagających hospitalizacji" – podaje policja, dodając, że do akcji skierowała ponad 4 tys. funkcjonariuszy.

Nepalski urząd zarządzania kryzysowego NDRRMA w czwartek rano informował o łącznie 826 osobach zaginionych, wśród nich ponad 393 to zagraniczni turyści. Chińskie media z kolei przekazały, że w Tybecie poszukiwanych jest 558 osób – 298 Chińczyków i 260 obcokrajowców. Wśród tych ostatnich są między innymi: Australijczycy, obywatele Indii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Holandii i Portugalii. Co z Polakami? "Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu" – przekazało polskie MSZ. Resort dodał, że pozostaje w stałym kontakcie z konsulem RP w New Delhi i konsulem honorowym RP w Katmandu.

Wstrząsający kataklizm - gwałtowne powodzie błyskawiczne

Chociaż dokładna przyczyna środowej katastrofy jest wciąż analizowana, naukowcy twierdzą, że najprawdopodobniej zaczęła się od potężnej lawiny lodowo-kamiennej, która zeszła z północnych zboczy szczytu Langtang Lirung w Nepalu do rzeki Lhende Khola po stronie tybetańskiej. Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz doprowadziło do gwałtownych powodzi błyskawicznych.

Tybetański przywódca duchowy na uchodźstwie, Dalajlama, poinformował w czwartek, że modli się za ofiary kataklizmu. "Modlę się za wszystkich, którzy stracili życie, i składam najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie oraz dotkniętym tragedią".

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

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