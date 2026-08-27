Kulisy zatrzymania Radosława Piesiewicza. Policjantka ujawnia przebieg akcji

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Policjantka ujawnia szczegóły akcji

W całej Polsce nastąpiło wielkie poruszenie po tym, jak podano wiadomość o tym, że Radosław Piesiewicz został zatrzymany. Sprawę szeroko komentują politycy, w tym minister sportu Jakub Rutnicki, który wprost stwierdził, że prezes PKOL "skompromitował polski olimpizm i wykorzystał wizerunek polskich sportowców". O tym, jak przebiegło zatrzymanie Radosława Piesiewicza, opowiedziała na antenie Polsat News insp. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. - Odbyło się bardzo spokojnie - zdradziła funkcjonariuszka. Insp. Nowak przekazała też, że zatrzymanie Piesiewicza przeprowadzili policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i obecnie prowadzone są czynności procesowe z tym związane, m.in. sporządzane są protokoły. - Dalszym etapem będzie doprowadzenie do prokuratury - zapowiedziała policjantka. Dodała też, że akcja przebiegła bez bez konieczności udziału kontrerrorystów.

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Los Radosława Piesiewicza w rękach prokuratora

Radosław Piesiewicz ma zostać przewieziony do prokuratury w Katowicach. - Prokurator będzie decydował, jak będzie rola procesowa tej osoby, czy będzie przesłuchana w charakterze świadka, czy usłyszy zarzuty i jakiego rodzaju - powiedziała insp Nowak, która przekazała też, że Komendant Główny Policji zdecydował o powołaniu specjalnej grupy operacyjno-śledczej, którą tworzą policjanci od cyberbezpieczeństwa i funkcjonariusze CBŚP. Zajmują się wątkami dwóch połączonych ze sobą śledztw: dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz zaginięcia jednej z osób (chodzi o założyciela tej giełdy Sylwestra Suszka).

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Szef PKOL od dawna działał w sporcie. W latach 2016–2017 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, odpowiadając za sprzedaż i marketing, potem przeniósł się do świata koszykówki - najpierw został prezesem Polskiej Ligi Koszykówki, a potem - Polskiego Związku Koszykówki. W kwietniu 2023 roku Radosław Piesiewicz został wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

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