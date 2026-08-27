Radosław Piesiewicz zatrzymany. O jego żonie też jest głośno! Agnieszka Piesiewicz to bardzo tajemnicza kobieta

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Minister sprawiedliwości informuje, co dalej

Informacja o zatrzymaniu Radosława Piesiewicza dla wielu osób nie była zaskoczeniem. Szef PKOL bowiem od dawna znajdować się miał w orbicie zainteresowań CBA. Jak informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, działacz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie ZondaCrypto. Co dalej?

Prokuratura będzie przekazywała dalsze informacje po zakończeniu czynności z jego udziałem, prowadzonych w Śląskim Wydziale PZ PK

- przekazał lakonicznie szef resortu sprawiedliwości i prokurator generalny. Głos w sprawie zabrał także minister sportu Jakub Rutnicki.

Radosław Piesiewicz zatrzymany. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOl-u. Mówimy o tym od miesięcy, mówi też o tym środowisko sportowe. Piesiewicz skompromitował polski olimpizm i wykorzystał wizerunek polskich sportowców. Czekamy na informacje prokuratury

- nie owijał w bawełnę polityk. Przy okazji afery z prezesem PKOL, siłą rzeczy głośno jest także o jego dość tajemniczej żonie. Agnieszka Piesiewicz swego czasu zasłynęła z powodu swoich niebotycznych zarobków.

Kim jest Radosław Piesiewicz? Już dawno interesowało się nim CBA

Kim jest żona Radosława Piesiewicza? Brylowała z mężem na Gali Mistrzów Sportu

Według doniesień mediów małżonka Radosława Piesiewicza miała bowiem zarobić w banku Pekao S.A. 1,15 mln złotych w ciągu zaledwie sześciu miesięcy pracy (na przełomie 2022 i 2023 roku). Smaczku sprawie dodaje to, że wówczas bankiem kierował Leszek Skiba, ekonomista kojarzony z PiS. Małżeństwo Piesiewiczów wzbudziło też szersze zainteresowanie, gdy pojawiło się na ostatniej Gali Mistrzów Sportu. Żona szefa PKOL zachwycała wówczas w długiej, czarnej sukni, która sięgała aż do podłogi i podkreślała jej smukłą sylwetkę. Radosław Piesiewicz z kolei ubrał się w klasyczny czarny garnitur, uzupełniony koszulą w tym samym, głębokim odcieniu.

Zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Politycy wprost: "No i skończyło się chojrakowanie"

W galerii prezentujemy zdjęcia Radosława Piesiewicza i jego żony - Agnieszki Piesiewicz

12