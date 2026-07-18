Duże piersi Aryny Sabalenki aż rwały się na wolność w ciasnym bikini. Zmysłowe fotki z urlopu

Aryna Sabalenka po szybkiej porażce na trawie Wimbledonu stwierdziła, że teraz się upić i zapomnieć o tenisie. Ten plan wprowadziła w życie na Mykonosie, gdzie wygrzewała się w bikini, a fanom serwowała na Instagramie gorące fotki.

- Teraz chcę po prostu stąd pójść, kompletnie się upić, zapomnieć o tenisie i spróbować wrócić w lepszej formie - wypaliła Aryna Sabalenka po porażce z Naomi Osaką już w 4. rundzie.

Biust Aryny Sabalenki aż wylewał się z bikini! Gorące zdjęcia z greckiej wyspy

Zaraz potem liderka rankingu WTA była już na gorącej greckiej wyspie Mykonos, gdzie tradycyjnie spędza urlop przed kolejnymi wyzwaniami. Białorusinka nie byłaby sobą, gdyby na zasypała swojego konta na Instagramie gorącymi zdjęciami w skąpym bikini. Na Tiktoku wrzuciła też wideo, na którym wraz z przyjaciółką raczy się zimnymi drinkami w basenie.

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- Minuta dla siebie. Moja wersja terapii - komentowała Białorusinka.

Potem były kolejne wakacyjne fotki Aryny Sabalenki z greckiej wyspy. W bikini, w objęciach narzeczonego Georgiosa Frangulisa oraz z lokalnym osiołkiem.

- Jestem w raju - podsumowała udany urlop. - Już zaczynam tęsknić za moim ulubionym miejscem - dodała.

Zobaczcie zdjęcia liderki rankingu WTA z wakacji, prezentujemy je w naszej galerii.

GALERIA: Aryna Sabalenka odsłania ciało na wakacjach na Mykonosie

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