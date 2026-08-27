Aryna Sabalenka w prześwitującej sukience. Niemal wszystko było widać

Aryna Sabalenka ma za sobą kiepskie miesiące w tenisowym tourze. Z turniejów w Toronto i Cincinnati odpadła szybko, a podobnie było, gdy rywalizacja w tourze toczyła się na mączce i trawie. Białoruska liderka rankingu już wkrótce może stracić pozycję numer 1, bo w rozpoczynającym się za kilka dni US Open bronić będzie tytułu i aż 2000 punktów.

Duże piersi Aryny Sabalenki aż rwały się na wolność w skąpym bikini. Zmysłowe fotki z urlopu

Gorsze wyniki nie wpłynęły na aktywność Aryny Sabalenki na Instagramie, która regularnie serwuje fanom gorące fotki z urlopu czy różnych imprez. Teraz opublikowała zdjęcia z imprezy w Nowym Jorku. Tenisistka odwiedziła butik Material Good w nowojorskiej dzielnicy SoHo.

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Uwagę przyciągała odważna stylizacja Aryny Sabalenki. Gwiazda z Mińska założyła długą, czarną koronkową kreację, która w znacznej części była prześwitująca. Całość uzupełniała biżuteria oraz czarne szpilki. "Najbardziej efektowna noc w Nowym Jorku" - podsumowała imprezę Aryna Sabalenka, która bawiła się w towarzystwie jej partnera Georgiosa Frangulisa.

GALERIA: Aryna Sabalenka w prześwitującej sukience na imprezie w Nowym Jorku

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Aryna Sabalenka ma już za sobą pierwszy występ w US Open 2026 i był on zupełnie nieudany. W turnieju miksta stworzyła gwiazdorską parę z Novakiem Djokoviciem, ale odpadli już po pierwszym meczu (porażka 4:1, 2:4 2-10 z parą Siniakova/Patten). W turnieju sigla Białorusinka zacznie obronę tytułu od pojedynku z Kolumbijką Camilą Osorio.