Aryna Sabalenka w prześwitującej sukience. Niemal wszystko było widać

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-27 20:14

Aryna Sabalenka już wkrótce rozpocznie obronę tytułu mistrzyni US Open i pozycji numer 1 w rankingu. Zanim Białorusinka powalczy na korcie, błyszczała w Nowym Jorku na imprezie jednego ze swoich sponsorów. Tenisowa gwiazda założyła odważną prześwitującą sukienkę.

Aryna Sabalenka ma za sobą kiepskie miesiące w tenisowym tourze. Z turniejów w Toronto i Cincinnati odpadła szybko, a podobnie było, gdy rywalizacja w tourze toczyła się na mączce i trawie. Białoruska liderka rankingu już wkrótce może stracić pozycję numer 1, bo w rozpoczynającym się za kilka dni US Open bronić będzie tytułu i aż 2000 punktów.

Duże piersi Aryny Sabalenki aż rwały się na wolność w skąpym bikini. Zmysłowe fotki z urlopu

Gorsze wyniki nie wpłynęły na aktywność Aryny Sabalenki na Instagramie, która regularnie serwuje fanom gorące fotki z urlopu czy różnych imprez. Teraz opublikowała zdjęcia z imprezy w Nowym Jorku. Tenisistka odwiedziła butik Material Good w nowojorskiej dzielnicy SoHo.

Aryna Sabalenka błysnęła nagimi pośladkami w czasie sesji zdjęciowej! Poruszenie wśród fanów

Uwagę przyciągała odważna stylizacja Aryny Sabalenki. Gwiazda z Mińska założyła długą, czarną koronkową kreację, która w znacznej części była prześwitująca. Całość uzupełniała biżuteria oraz czarne szpilki. "Najbardziej efektowna noc w Nowym Jorku" - podsumowała imprezę Aryna Sabalenka, która bawiła się w towarzystwie jej partnera Georgiosa Frangulisa.

GALERIA: Aryna Sabalenka w prześwitującej sukience na imprezie w Nowym Jorku

Uśmiechnięta Aryna Sabalenka w biżuterii i czarnej kreacji. O odważnej stylizacji tenisistki przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 56

Aryna Sabalenka ma już za sobą pierwszy występ w US Open 2026 i był on zupełnie nieudany. W turnieju miksta stworzyła gwiazdorską parę z Novakiem Djokoviciem, ale odpadli już po pierwszym meczu (porażka 4:1, 2:4 2-10 z parą Siniakova/Patten). W turnieju sigla Białorusinka zacznie obronę tytułu od pojedynku z Kolumbijką Camilą Osorio.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARYNA SABALENKA