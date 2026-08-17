Aryna Sabalenka błysnęła nagimi pośladkami w czasie sesji zdjęciowej! Poruszenie wśród fanów

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-17 15:19

Aryna Sablenka ostatnio nie błyszczy na korcie, a na kolejne turniejowe zwycięstwo czeka od marca. Cały czas błyszczy za to w mediach społecznościowych. Białorusinka pochwaliła się na Instagramie kulisami sesji dla magazynu "Time". Gorące fotki rozgrzały fanów.

Aryna Sabalenka wciąż prowadzi w tenisowym rankingu, ale jej po turnieju WTA w Toronto jej przewaga nad Jeleną Rybakiną stopniała do zaledwie czterech punktów. Białorusinka wpada w wyraźny dołek formy i na kolejne turniejowe zwycięstwo czeka od marca, gdy ustrzeliła "słoneczny dublet" (triumfy w Indian Wells i Miami Open). Gorszą dyspozycję tenisistki z Mińska potwierdził również jej pierwszy mecz w Cincinnati. Sabalenka co prawda pokonała 6:2, 7:6 Talię Gibson, ale w drugim secie miała bardzo duże problemy. Jej kolejną rywalką będzie Xinyu Wang.

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Tenisistka z Mińska niezmiennie błyszczy za to na Instagramie. Właśnie podzieliła się z fanami gorącymi kadrami z sesji zdjęciowej dla "Time". Zbliża się US Open, w którym Aryna Sabalenla bronić będzie tytułu, więc amerykański magazyn umieścił ją na okładce. W odważnej sesji roznegliżowana Białorusinka pozuje na boisku do koszykówki, wieszając się na siatce. "Tak sobie wisiałam. Oto kulisy mojej sesji zdjęciowej dla 'Time'" - skomentowała zmysłowe fotki mistrzyni US Open.

GALERIA: Aryna Sabalenka błysnęła nagimi pośladkami w czasie sesji zdjęciowej! 

Aryna Sabalenka na selfie. Na wstawce tenisistka w czarnym stroju na boisku. O sesji dla Time przeczytasz na SE.
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Aryna Sabalenka
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ARYNA SABALENKA