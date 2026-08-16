28 lat od tragedii, która wstrząsnęła Polską. Tragiczna śmierć Komara i Ślusarskiego. "Siła uderzenia była potworna"

Dokładnie 28 lat temu Polskę wstrząsnęła tragiczna wiadomość o śmierci dwóch wybitnych sportowców, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego.

Mistrzowie olimpijscy zginęli w potwornym wypadku samochodowym, którego okoliczności do dziś pozostają niewyjaśnione.

Czołowe zderzenie na drodze zabrało życie trzem sportowcom, kończąc złotą erę polskiej lekkoatletyki.

Poznaj kulisy czarnego dnia, który na zawsze zmienił polski sport, i dowiedz się, dlaczego ta tragedia wciąż budzi tyle pytań.

Zmiażdżony Ford i trzy trumny. Horror na drodze

Było późne popołudnie, dochodziła godzina 18. Mistrzowie olimpijscy wracali z zawodów w Międzyzdrojach. Na trasie między Brzozowem a Przybiernowem ich ford scorpio, z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, zderzył się czołowo z renault. Siła uderzenia była potworna. Komar i Ślusarski zginęli na miejscu. Zmiażdżony wrak samochodu stał się ich grobowcem. Ale to nie był koniec dramatu. Kierowca drugiego auta, również lekkoatleta, 35-letni Jarosław Marzec, zmarł pięć dni później w szpitalu. Droga spłynęła krwią trzech sportowców.

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Władek Komar – gigant, który oszukał rywali i kochał życie

Władysław Komar był kimś więcej niż sportowcem. Był barwną postacią, gigantem o gołębim sercu i duszą towarzystwa. Jego spryt przeszedł do legendy, gdy w Monachium (1972) psychologicznie zniszczył rywali, rzucając na rozgrzewce lżejszą kulą na odległości bliskie rekordu świata. Zszokowani konkurenci nie podnieśli się już po tym ciosie, a Polak w pierwszej próbie sięgnął po złoto. Grał w rugby, występował w filmach u samego Romana Polańskiego, a swoje barwne życie opisał w autobiografii o wymownym tytule "Wszystko porąbane".

Tadeusz Ślusarski – cichy mistrz, wielki sportowiec

Jego całkowitym przeciwieństwem był Tadeusz Ślusarski. Skromny, małomówny, zawsze skupiony na celu. Na igrzyskach w Montrealu (1976) w fenomenalnym stylu sięgnął po złoto w skoku o tyczce. Cztery lata później w Moskwie dorzucił srebro, tworząc z Władysławem Kozakiewiczem niezapomniany, polski dublet.

- O ile Tadeusz był skromnym i małomównym człowiekiem, to Władek był duszą towarzystwa - wspominał ich przyjaciel, biegacz Bogusław Mamiński.

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Mimo upływu 28 lat, pamięć o nich nie gaśnie. W Międzyzdrojach co roku odbywa się mityng ich imienia, a kolejne pokolenia sportowców słuchają opowieści o dwóch gigantach, których przyjaźń zakończyła się w jednej, tragicznej chwili. Tamtego dnia na drodze pod Przybiernowem zgasły nie tylko trzy życia, ale i część złotej ery polskiej lekkoatletyki.

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