Pogoda w sobotę. IMGW ostrzega przed dynamicznymi zjawiskami
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że pogoda w sobotę będzie wyjątkowo dynamiczna. Chociaż od zachodu kraju zaczną pojawiać się przejaśnienia, to właśnie we wschodniej połowie Polski prognozowane są najgroźniejsze zjawiska. Jak informuje IMGW, jeszcze przed południem burzom związanym z frontem chłodnym mogą towarzyszyć opady deszczu do 15-25 mm i wiatr w porywach do 70 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.
Sytuacja stanie się jeszcze poważniejsza po południu. Wtedy burze zaczną tworzyć się na wtórnym froncie atmosferycznym. Największe zagrożenie wystąpi na obszarze od Pomorza, przez Warmię i Mazury, Kujawy, Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i Podlasie. Prognozowane są tam opady deszczu sięgające 25-30 mm, porywy wiatru do 70-80 km/h oraz grad o średnicy nawet 2-3 cm.
- Dziś pogoda będzie dość dynamiczna. Początkowo sporo chmur, ale od zachodu pojawiać się będą coraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a głównie we wschodniej połowie kraju również burze. Lokalnie może spaść 15–30 mm deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h. Temperatura maksymalna od 19–21°C na północy, około 23°C w centrum, do 26°C na południu. W rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia początkowo porywy do 70 km/h, a wysoko w górach do 80 km/h
- przekazuje IMGW.
Alerty RCB i ostrzeżenia dla 12 województw. Sprawdź swoją okolicę!
W związku z groźnymi prognozami, IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia dla 12 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało także alerty do mieszkańców trzech województw.
- Ostrzeżenie II stopnia (pomarańczowe) przed burzami obowiązuje w województwie wielkopolskim.
- Ostrzeżenie I stopnia (żółte) przed burzami obowiązuje w województwach: opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz w części łódzkiego, lubelskiego i pomorskiego.
Na tych terenach burzom mogą towarzyszyć ulewy od 30 do 40 mm, a lokalnie nawet do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy jest także grad. Alerty te będą obowiązywać do godziny 21:00 w sobotę.
Dodatkowo, dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, które obowiązują do godziny 10:00 w sobotę.
Superkomórki i lejki kondensacyjne? Eksperci nie mają złudzeń
Sytuację monitoruje również Sieć Obserwatorów Burz. Eksperci wskazują, że Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad Skandynawii, a przez kraj przemieszcza się front atmosferyczny. To idealne warunki do rozwoju groźnych zjawisk.
- W sobotę zagrzmieć może w zdecydowanej większości kraju. (...) Największe szanse na punktowe burze z lokalnie intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, a także ryzykiem rozwoju superkomórek wystąpi w obszarze NWL. W ciągu dnia w napływającej, wilgotnej i niestabilnej masie powietrza mogą się pojawić także lejki kondensacyjne. Same burze będą najwyżej umiarkowanej siły. Niewykluczone, że towarzyszyć im będzie opad gradu do 2/3 cm średnicy – możliwa będzie akumulacja opadu przez niewielką prędkość ruchu burz
- przekazała Sieć Obserwatorów Burz.
Wojsko w gotowości! Minister Obrony Narodowej reaguje
Skala zagrożenia jest na tyle duża, że Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podjął decyzję o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej.
- Podnosimy gotowość WOT związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna
- napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Komunikat, który obowiązuje przez 48 godzin, określa czas reakcji dla poszczególnych brygad:
Wezwanie żołnierzy możliwe w czasie do 6 godzin:
- 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
- 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
- 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
- 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej
- 15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej
- 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej
- 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej
Wezwanie żołnierzy możliwe w czasie do 24 godzin:
- 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
- 14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej