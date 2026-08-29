Pogoda w sobotę. IMGW ostrzega przed dynamicznymi zjawiskami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają, że pogoda w sobotę będzie wyjątkowo dynamiczna. Chociaż od zachodu kraju zaczną pojawiać się przejaśnienia, to właśnie we wschodniej połowie Polski prognozowane są najgroźniejsze zjawiska. Jak informuje IMGW, jeszcze przed południem burzom związanym z frontem chłodnym mogą towarzyszyć opady deszczu do 15-25 mm i wiatr w porywach do 70 km/h. Lokalnie może pojawić się grad.

Sytuacja stanie się jeszcze poważniejsza po południu. Wtedy burze zaczną tworzyć się na wtórnym froncie atmosferycznym. Największe zagrożenie wystąpi na obszarze od Pomorza, przez Warmię i Mazury, Kujawy, Mazowsze, aż po Lubelszczyznę i Podlasie. Prognozowane są tam opady deszczu sięgające 25-30 mm, porywy wiatru do 70-80 km/h oraz grad o średnicy nawet 2-3 cm.

- Dziś pogoda będzie dość dynamiczna. Początkowo sporo chmur, ale od zachodu pojawiać się będą coraz większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a głównie we wschodniej połowie kraju również burze. Lokalnie może spaść 15–30 mm deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h. Temperatura maksymalna od 19–21°C na północy, około 23°C w centrum, do 26°C na południu. W rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia początkowo porywy do 70 km/h, a wysoko w górach do 80 km/h

- przekazuje IMGW.

Alerty RCB i ostrzeżenia dla 12 województw. Sprawdź swoją okolicę!

W związku z groźnymi prognozami, IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia dla 12 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało także alerty do mieszkańców trzech województw.

Ostrzeżenie II stopnia (pomarańczowe) przed burzami obowiązuje w województwie wielkopolskim.

przed burzami obowiązuje Ostrzeżenie I stopnia (żółte) przed burzami obowiązuje w województwach: opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz w części łódzkiego, lubelskiego i pomorskiego.

Na tych terenach burzom mogą towarzyszyć ulewy od 30 do 40 mm, a lokalnie nawet do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy jest także grad. Alerty te będą obowiązywać do godziny 21:00 w sobotę.

Dodatkowo, dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, które obowiązują do godziny 10:00 w sobotę.

Superkomórki i lejki kondensacyjne? Eksperci nie mają złudzeń

Sytuację monitoruje również Sieć Obserwatorów Burz. Eksperci wskazują, że Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad Skandynawii, a przez kraj przemieszcza się front atmosferyczny. To idealne warunki do rozwoju groźnych zjawisk.

- W sobotę zagrzmieć może w zdecydowanej większości kraju. (...) Największe szanse na punktowe burze z lokalnie intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, a także ryzykiem rozwoju superkomórek wystąpi w obszarze NWL. W ciągu dnia w napływającej, wilgotnej i niestabilnej masie powietrza mogą się pojawić także lejki kondensacyjne. Same burze będą najwyżej umiarkowanej siły. Niewykluczone, że towarzyszyć im będzie opad gradu do 2/3 cm średnicy – możliwa będzie akumulacja opadu przez niewielką prędkość ruchu burz

- przekazała Sieć Obserwatorów Burz.

Wojsko w gotowości! Minister Obrony Narodowej reaguje

Skala zagrożenia jest na tyle duża, że Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, podjął decyzję o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Podnosimy gotowość WOT związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być potrzebna

- napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Komunikat, który obowiązuje przez 48 godzin, określa czas reakcji dla poszczególnych brygad:

Wezwanie żołnierzy możliwe w czasie do 6 godzin:

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej

17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej

Wezwanie żołnierzy możliwe w czasie do 24 godzin:

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej