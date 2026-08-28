Mieszko R. nie odpowie za zbrodnię

W piątek, 28 sierpnia podczas niejawnego posiedzenia Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku prokuratury i umorzył postępowanie wobec Mieszka R. podejrzanego o dokonanie zabójstwa na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego w ubiegłym roku.

W kwietniu br. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że złożyła do sądu wniosek o umorzenie sprawy w obliczu niepoczytalności podejrzanego. To skutek opinii biegłych psychiatrów oraz wielotygodniowych badań i obserwacji, jakim poddawany był Mieszko R. w ośrodku zamkniętym. Według ekspertów podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny.

W opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej z dnia 12 stycznia (po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej) biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym. Dodał, że na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie min. nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów.

Umorzenie śledztwa wobec Mieszka R. budzi silne emocje społeczne - wielu komentujących nie kryje oburzenia w związku z uniknięciem przez mężczyznę odpowiedzialności sądowej. Niektórzy dopatrują się w opinii o niepoczytalności 23-latka wpływu jego rodziny - ojciec chłopaka jest bowiem na Pomorzu znanym prawnikiem. Inni jednak bronią decyzji wymiaru sprawiedliwości, wskazując, że już sam akt tak bestialskiego ataku na przypadkową osobę dowodzi tego, że Mieszko R. w istocie jest osobą niepoczytalną.

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Co dalej z Mieszkiem R.? Czy wyjdzie na wolność?

Decyzja sądu o umorzeniu postępowania budzi zrozumiałe emocje, bo wiele osób obawia się, że teraz Mieszko R. wyjdzie na wolność. Tak się jednak nie stanie. 23-latek będzie teraz objęty środkiem zabezpieczającym w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.

Czas pobytu w tym ośrodku nie jest z góry ustalony, co wskazuje, że jeśli stan zdrowia psychicznego mężczyzny nie ulegnie trwałej poprawie może on już nigdy nie wyjść na wolność.

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To było jak rzeź. Krwawa masakra na kampusie UW

Wydarzenia z 7 maja 2025 roku wstrząsnęły nie tylko Warszawą, ale całym krajem. Wówczas 22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. bez żadnego powodu zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Auditorium Maximum na kampusie uczelni w samym centrum miasta, gdy została zaatakowana. Mieszko wielokrotnie zadawał jej siekierą ciosy w głowę, szyję, tułów i ręce. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc atakowanej kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Świadkami zajścia byli liczni studenci, którzy relacjonowali potem wstrząsające szczegóły. „Ten chłopak spokojnie chodził z siekierą w ręku wokół ciała ofiary” - mówił jeden z nich.

Sprawcę udało się obezwładnić dopiero przy pomocy innych osób, w tym funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który akurat przebywał na terenie kampusu UW w związku z wizytą ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Zatrzymanie mężczyzny uwieczniono również na brutalnym nagraniu, na którym widać pogrążonego w amoku sprawcę i jego ofiarę.

Ponadto, w dniu zatrzymania, w trakcie zakładania mu kaftana bezpieczeństwa, Mieszko R. ugryzł policjanta w nogę.

Po ataku Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa innej osoby.

Mieszkanie 22-latka, który zaatakował na kampusie UW:

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