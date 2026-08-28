Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano datę i program uroczystości

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej

Szczegóły uroczystości przekazało Centrum Informacyjne Senatu. Zgodnie z zapowiedzią nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 13.30 w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Następnie uczestnicy pożegnania udadzą się na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej 54/58. Uroczystości pogrzebowe na nekropolii mają rozpocząć się około godz. 15.30. Weźmie w nich udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”

Wanda Traczyk-Stawska była żołnierką Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego. Pracowała także jako nauczycielka. Otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy.

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Jak podkreślono w komunikacie Centrum Informacyjnego Senatu, była symbolem odwagi, niezłomności oraz troski o pamięć historyczną. Przez całe życie przypominała o znaczeniu prawdy, solidarności i szacunku dla drugiego człowieka.

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