Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano datę i program uroczystości

Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej
Szczegóły uroczystości przekazało Centrum Informacyjne Senatu. Zgodnie z zapowiedzią nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w poniedziałek, 31 sierpnia, o godz. 13.30 w kościele Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.
Następnie uczestnicy pożegnania udadzą się na Cmentarz Ewangelicko-Augsburski przy ul. Młynarskiej 54/58. Uroczystości pogrzebowe na nekropolii mają rozpocząć się około godz. 15.30. Weźmie w nich udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”
Wanda Traczyk-Stawska była żołnierką Armii Krajowej i uczestniczką Powstania Warszawskiego. Pracowała także jako nauczycielka. Otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy.
Czytaj też: Zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego! Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat
Jak podkreślono w komunikacie Centrum Informacyjnego Senatu, była symbolem odwagi, niezłomności oraz troski o pamięć historyczną. Przez całe życie przypominała o znaczeniu prawdy, solidarności i szacunku dla drugiego człowieka.