Zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego! Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-19 6:10

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Traczyk-Stawska miała 99 lat. W czasie wojny działała w Szarych Szeregach i Armii Krajowej.

Portret Wandy Traczyk-Stawskiej w czarnym berecie z orzełkiem. O śmierci bohaterki powstania pisze SE.
Autor: Marek Kudelski/Super Expres
Wanda Traczyk-Stawska
Galeria zdjęć 4

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Bohaterka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

W nocy podano informację o tym, że zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 99 lat. Informację o jej śmierci przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. „Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska »Pączek«. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet” – napisał na platformie X. "Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani Wando! Cześć Jej pamięci 🤍🇵🇱" - dodał wiceminister. Pożegnał ją także europoseł KO Michał Szczerba. Nazwał ją bohaterką, strażniczką pamięci, nauczycielką i autorytetem. 

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Podczas okupacji działała w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec. Używała pseudonimów „Atma” i „Pączek”. Po upadku powstania dostała się do niewoli. Była więziona w niemieckich obozach jenieckich. Po wojnie wróciła do Polski i ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracowała z niepełnosprawnymi dziećmi, do końca zabierała głos w ważnych sprawach społecznych

Do końca lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych. Później wiele sił poświęcała pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego. Kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i zabiegała o godne upamiętnienie poległych. Do późnych lat pozostawała obecna w życiu publicznym. Brała udział w obchodach rocznicowych, spotykała się z młodzieżą i mówiła o swoich wojennych doświadczeniach. Zabierała też głos w głośnych sprawach społecznych.

Sonda
Powstanie Warszawskie było...
Quiz o Powstaniu Warszawskim. Ile o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie?
Wanda Traczyk-Stawska w 79. rocznicę rzezi Woli mówi o przyjaźni do Niemców
Niedyskretnie o politykach
Miziołek & Ziemkiewicz: TUSK ZNOWU UCIEKNIE, BO SIĘ BOI! TO ONA ZOSTANIE NOWYM PREMIEREM?
Niedyskretnie o politykach
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
WANDA TRACZYK-STAWSKA