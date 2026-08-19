Zmarła bohaterka Powstania Warszawskiego! Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat

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Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Bohaterka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

W nocy podano informację o tym, że zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Miała 99 lat. Informację o jej śmierci przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. „Odeszła Bohaterka wielu pokoleń. Pani Wanda Traczyk-Stawska »Pączek«. Żołnierka Powstania Warszawskiego. Autorytet” – napisał na platformie X. "Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy Pani Wando! Cześć Jej pamięci 🤍🇵🇱" - dodał wiceminister. Pożegnał ją także europoseł KO Michał Szczerba. Nazwał ją bohaterką, strażniczką pamięci, nauczycielką i autorytetem.

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Podczas okupacji działała w Szarych Szeregach i Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec. Używała pseudonimów „Atma” i „Pączek”. Po upadku powstania dostała się do niewoli. Była więziona w niemieckich obozach jenieckich. Po wojnie wróciła do Polski i ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracowała z niepełnosprawnymi dziećmi, do końca zabierała głos w ważnych sprawach społecznych

Do końca lat 70. pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych. Później wiele sił poświęcała pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego. Kierowała Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy i zabiegała o godne upamiętnienie poległych. Do późnych lat pozostawała obecna w życiu publicznym. Brała udział w obchodach rocznicowych, spotykała się z młodzieżą i mówiła o swoich wojennych doświadczeniach. Zabierała też głos w głośnych sprawach społecznych.

Sonda Powstanie Warszawskie było... dziejowym błędem, dziejową koniecznością nie mam zdania.

🕯️ Odeszła nasza Bohaterka. Kochana Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek".Żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, Honorowa Obywatelka Warszawy. Nauczycielka, autorytet, drogowskaz - dla nas wszystkich.Przez całe życie uczyła nas tego, co… pic.twitter.com/5o7qs6MuYI— Warszawa (@warszawa) August 19, 2026

Quiz o Powstaniu Warszawskim. Ile o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? 1 sieprnia 1944 r. 1 września 1939 r. 8 maja 1945 r. Następne pytanie

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