"Czarna seria" w warszawskich autobusach. Kilka godzin po tragedii we Włochach zmarł kolejny pasażer

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-10-02 21:28

To był wyjątkowo tragiczny dzień w warszawskiej komunikacji miejskiej. Zaledwie kilka godzin po tym, jak w autobusie linii 714 odnaleziono ciało 81-letniego pasażera, doszło do kolejnego dramatu. Tym razem życie stracił 73-letni mężczyzna podróżujący autobusem linii 111 na Pradze-Południe.

Jadący warszawski autobus miejski, a na miniaturze karetka pogotowia. O zgonach pasażerów przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Dramat w autobusie linii 111

Do zdarzenia doszło około godziny 13:00 na skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego i Abrahama na warszawskiej Pradze-Południe. Według wstępnych ustaleń 73-letni pasażer podczas jazdy nagle źle się poczuł, stracił przytomność i przewrócił się wewnątrz autobusu linii 111.

Pozostali pasażerowie błyskawicznie ruszyli na pomoc. Świadkowie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową jeszcze przed przyjazdem ratowników medycznych. Kierowca zatrzymał autobus na najbliższym przystanku i powiadomił służby.

Jak przekazał w rozmowie z Onetem mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie wpłynęło około godz. 13. Ratownicy po przybyciu na miejsce przejęli akcję ratunkową, jednak mimo długiej walki o życie seniora nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon 73-latka.

Drugi taki przypadek tego samego dnia

To już druga śmierć pasażera w warszawskim autobusie w piątek, 2 października. Rano na terenie zajezdni Kleszczowa we Włochach odnaleziono 81-letniego mężczyznę, który podróżował autobusem linii 714. Nieprzytomnego seniora zauważono dopiero podczas kontroli pojazdu po zakończeniu kursu. Pomimo blisko godzinnej reanimacji jego życia również nie udało się uratować.

Dwa zgony w autobusach w odstępie zaledwie kilku godzin sprawiły, że piątek stał się jednym z najbardziej tragicznych dni w stołecznej komunikacji miejskiej w ostatnim czasie.

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Policja wyjaśnia okoliczności

W obu sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające. Policja zabezpiecza materiały i ustala dokładny przebieg wydarzeń. W przypadku 73-latka z autobusu linii 111 wstępne ustalenia wskazują, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

Śledczy będą jednak analizować wszystkie okoliczności obu tragedii, które wydarzyły się tego samego dnia na pokładach warszawskich autobusów.

Pasażerowie jechali autobusem z martwym mężczyzną
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