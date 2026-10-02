Magdalena Ogórek nie kryje dumy! Od razu się pochwaliła, był nawet specjalny tort

Muzeum Sztuki Zagrabionej, inicjatywa Magdaleny Ogórek, zostało oficjalnie otwarte 30 września w Sulisławicach, gromadząc ponad 300 osób.

Placówka koncentruje się na problematyce rabunku polskich dóbr kultury przez siły niemieckie i austriackie w latach 1939-1945, a także oddaje hołd polskim profesorom ratującym sztukę.

Muzeum oferuje multimedialną wystawę, która przedstawia m.in. życiorysy ratujących dzieła sztuki profesorów, rekonstrukcję lwowskiego mieszkania oraz historie czterech szczególnie cennych zagrabionych obrazów.

Muzeum Sztuki Zagrabionej, inicjatywa Magdaleny Ogórek, zostało oficjalnie otwarte w Sulisławicach, miejscowości położonej w pobliżu Ząbkowic Śląskich. Inauguracja, która miała miejsce w środę 30 września, poświęcona jest zagrabionym i zaginionym dziełom sztuki. Wydarzenie to spotkało się z żywym odzewem lokalnej społeczności i zgromadziło mnóstwo mieszkańców oraz zaproszonych gości. Oprócz oficjalnych przemówień i symbolicznego przecięcia wstęgi, wydarzeniu towarzyszył występ orkiestry oraz poczęstunek przygotowany przez lokalne koło gospodyń wiejskich.

- Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na środowym otwarciu Muzeum Sztuki Zagrabionej [w skrócie: MSZ] stawiło się ponad 300 osób. Aż do późnego wieczora zachwyceni Zwiedzający oglądali wystawę - napisała w późniejszym poście dziennikarka.

Wizja Magdaleny Ogórek

Podczas ceremonii otwarcia, założycielka muzeum, Magdalena Ogórek, wyraziła swoje zadowolenie z realizacji projektu, podkreślając jego znaczenie: „Czuję wielką dumę i satysfakcję. Melduję wykonanie zadania. Udało się. Przez trzy lata czytałam, że drobna blondynka nie dowiezie. Jestem także wzruszona, bo dzięki temu oddajemy hołd polskim profesorom, którzy z narażeniem życia ratowali polskie dzieła sztuki. Oni są dziś z nami i patrzą na nas z nieba.” Ekspozycja prezentowana w placówce koncentruje się na rabunku polskich dóbr kultury, dokonywanym przez siły niemieckie i austriackie w latach 1939-1945. Inspiracją do jej powstania były zgromadzone przez Ogórek archiwalia, które stanowiły podstawę do napisania jej książki pt. „Lista Wächtera. Generał SS, który ograbił Kraków”.

Co znajduje się w muzeum?

Burmistrz Ząbkowic Śląskich, Marcin Orzeszek, podkreślił znaczenie nowej instytucji dla regionu: „Jesteśmy zaszczyceni, że to na terenie naszej gminy - w Sulisławicach - będziemy mieli takie wyjątkowe miejsce. Tę historię, która tutaj została przedstawiona, zaraz wszyscy będą mogli usłyszeć i poznać.” Muzeum oferuje zwiedzającym multimedialną wystawę, która skupia się na życiorysach polskich profesorów, którzy z narażeniem życia ratowali dzieła polskiej kultury przed wojennym rabunkiem. Dodatkowo, ekspozycja obejmuje rekonstrukcję lwowskiego mieszkania, prezentuje sylwetki niemieckich i austriackich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za grabież (tzw. „ściana niesprawiedliwości”), a także przedstawia historie czterech szczególnie cennych obrazów zagrabionych w okresie wojny, w tym „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci, „Walki karnawału z postem” Pietera Bruegela oraz „Portretu Młodzieńca” Rafaela Santi.

Magdalena Ogórek o muzeum

Magdalena Ogórek postanowiła napisać długi post z okazji otwarcie muzeum. Wspomniała o licznych trudnościach, z którymi się zmierzyła, ale mimo to udało się jej zrealizować cel.

- Odrobina prywaty: trzy lata budowy Muzeum to moja krew, pot i łzy. Trzy lata kontraktowania prac budowlanych i równoległego kontraktowania wystawy - pod ciągłym, agresywnym ostrzałem medialnym; dziesiątki nieprawdziwych artykułów; dron TVN-u nad budową. Pomorski Urząd Celno - Skarbowy [naloty, przesłuchania, straszenie, paraliż prac]. Powiem tak: źle trafili. Dowożę każdy projekt, którego się podejmę - napisała na platformie X.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Magdalena Ogórek:

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