Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w Uzbekistanie. Wpadł na granicy w Słubicach

Kontrola na granicy zakończyła się zatrzymaniem

Do zdarzenia doszło 1 października podczas tymczasowej kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na moście granicznym w Słubicach. Obywatel Ukrainy został wylegitymowany w trakcie wjazdu do Polski.

Jak poinformował rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. SG Paweł Biskupik, sprawdzenie danych mężczyzny w systemach wykazało, że jest on poszukiwany przez międzynarodowe organy ścigania.

Ścigały go władze Uzbekistanu

– Okazało się, że 57-latek był poszukiwany za kradzieże, a nakaz jego aresztowania wydały władze Uzbekistanu. Mężczyzna został przekazany słubickiej policji – przekazał kpt. SG Paweł Biskupik.

Po zatrzymaniu Ukrainiec trafił w ręce policjantów, którzy będą prowadzić dalsze czynności związane z jego sprawą. Niewykluczone, że wobec mężczyzny zostanie wszczęta procedura ekstradycyjna.

Czym jest czerwona nota Interpolu?

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy komunikat dotyczący osób poszukiwanych przez organy ścigania różnych państw. Wydawana jest wobec osób podejrzanych o popełnienie poważnych przestępstw lub skazanych prawomocnymi wyrokami, które uciekły za granicę.

Jej celem jest umożliwienie służbom na całym świecie zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanej osoby, a następnie przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej do kraju, w którym ma ona stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymanie w Słubicach pokazuje, że międzynarodowa współpraca służb oraz bieżące kontrole graniczne pozwalają skutecznie namierzać osoby ścigane przez wymiar sprawiedliwości także poza granicami ich kraju.

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

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